Bünyan çiftçisinin lisanslı depo çilesi

İyi Parti Bünyan İlçe Başkanı ve aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, "Kayseri’nin 'Buğday ve arpa ambarı' olarak tanınan Bünyan’da, üretici mahsulünü koyacak bir depoya sahip olmamanın mağduriyetini yaşıyor" dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Bünyan ilçesine 27 km uzaklıktaki Sarıoğlan’da, 47 km uzaklıktaki Talas Kamber’de, 60 km uzaklıktaki Felahiye’de depolar olmasına rağmen; bütün bu ilçelerin ortasında, tek başına bütün bu ilçelerin toplam tarım arazileri kadar ekilebilir alana sahip Bünyan'da 'Lisanslı Depoculuk' işletmesi olmamasının akılla izah edilemeyeceğini söyleyen İyi Parti Bünyan İlçe Başkanı Erhan Özhan, "BÜNYAN Çiftçisi adına bakanlık yetkililerine, Valiliğimize, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına çağrıda bulunuyoruz;

Bünyan'da üretilenin, üretildiği yerde depolanması ve bereketlenmesi için, çiftçinin kilometrelerce uzaklıktaki farklı ilçelere, tır başına 3 ila 4 bin lira artı maliyetle mahsul gönderme mağduriyeti yaşamaması için; BÜNYAN'A 'LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ' talep ediyoruz. Üretilen üretildiği yerde değer bulsun, mahsulün katma değeri artsın; Çiftçimiz kazansın, BÜNYAN kazansın, TÜRKİYE kazansın istiyoruz." dedi.