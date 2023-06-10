Bulgaristan’dan ilginç bir vize zorunluluğu kararı

Bulgaristan, Schengen ülkelerine seyahat edecekler için transit vize zorunluluğu getirdiErdoğan DEMİR/ Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA)

Buna göre, Ülkeye gireceklerin mevcut Schengen vizeleri ile öncelikle bir Schengen ülkesine giriş yapmaları veya ülkeye girişte Schengen vizelerinin yanı sıra Bulgaristan transit vizesini de ibraz etmeleri şartı getirildi. Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği’nden yapılan duyuruda, Schengen vizesi ile Bulgaristan üzerinden Schengen ülkelerine seyahat edecek vatandaşların Bulgaristan’dan transit geçebilmeleri için öncelikle bir Schengen ülkesine giriş yapmaları veya ülkeye girişte Schengen vizelerinin yanı sıra Bulgaristan transit vizesi ibraz etmeleri gerektiğine dikkat çekildi.

Büyükelçilik açıklaması şöyle: “Bulgaristan makamları Schengen vizesi ile Bulgaristan üzerinden Schengen ülkelerine seyahat edecek diğer ülke vatandaşlarının Bulgaristan’dan transit geçebilmeleri için mevcut Schengen vizeleri ile öncelikle bir Schengen ülkesine giriş yapmaları veya ülkeye girişte Schengen vizelerinin yanı sıra Bulgaristan transit vizesi ibraz etmeleri gerektiği yönünde karar almıştır. Sözkonusu kararın yaratabileceği mağduriyetlerin giderilmesi ve sorunun ivedilikle çözümü için Büyükelçiliğimiz ilgili Bulgaristan makamlarıyla temaslarına devam etmektedir. Bununla birlikte, Bulgaristan üzerinden diğer ülkelere seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımızın, seyahatlerinden makul bir süre önce Türkiye’deki Bulgaristan Temsilciliklerine uygun transit vize başvurusunda bulunmaları tavsiye olunmaktadır.”