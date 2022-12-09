Bulgaristan ile ticaret hacmi 6 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, heyetler arası görüşmeyi gerçekleştirdi. Heyetlerin görüşmesi ardından liderlerin yaptıkları ortak açıklamada, ekonomik ve ticari ilişkilerde ticaret hacimlerini geliştirici iş birliklerinin süreceği vurgulandı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile birlikte Vahdettin Köşkü'ndeki heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, basına kapalı gerçekleşen heyetler arası görüşmeler ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, ortak basın toplantısı düzenledi.

https://youtu.be/D-__qDlX0I8

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki NATO müttefiki olarak dayanışmanın her zamankinden daha güçlü olması gerektiğine inandıklarını belirterek, ikili, bölgesel ve küresel ölçekte ilişkileri daha ileri taşıma noktasında müşterek iradeye sahip olduklarını bir kez daha teyit ettiklerini, düzensiz göçün idaresinde etkin iş birliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduklarını söyledi.

Görüşmelerde ekonomik ve ticari ilişkileri de ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve özellikle gıda denetimi altyapısının güçlendirilmesiyle iş birliğimiz daha da gelişecektir. Bulgaristan'daki yatırımları 2,5 milyar euroyu aşan iş adamlarımıza verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan, enerji güvenliği konusuna yönelik iş birliği imkanlarının da araştırıldığını kaydederek, Bulgaristan'ın talebini nasıl karşılayabiliriz ve nasıl yardımcı olabiliri konusunda konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza gerekli talimatları verdiklerini söyledi.