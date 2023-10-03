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Bulgaristan'a seyir halindeki konteyner gemi Boğaz'da arızalandı
GÜNDEM 03.10.2023, 09:44
Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Litvanya bayraklı 147 metre uzunluğundaki gemi, römorkör refakatinde Bozcaada demir bölgesine götürüldü.ÇANAKKALE (İGFA) - İzmir’den Bulgaristan’a seyir halindeyken "SONATA" adlı 147m boyundaki konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı güney girişinde makine arızası yaptı.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Çanakkale GTH Merkezimiz koordinasyonuna gelen ihbar üzerine, Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-14 Römorkörü bölgeye sevk edilirken, arızalanan gemi Bozcaada Demir Bölgesi’ne demirletildi.
https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1709065618089984342
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