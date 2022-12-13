BUDO'nun bazı seferlerine olumsuz hava engeli

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO), Mudanya-Eminönü/Sirkeci arasındaki deniz ulaşımında olumsuz hava koşulları dolayısıyla sabah seferleri ardından öğleden sonraki seferleri de iptal etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 14:00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi uğramalı Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilirken, saat 16:45'te Bursa (Mudanya) 'dan yapılacak İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile saat 17:00'de İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) arasındaki seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal etti.

Bugün Mudanya'dan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)'ye yapılacak saat 19.15 seferi ile karşı yönden Mudanya'ya yapılacak saat 19.30 seferi ile ilgili herhangi bir iptalin şu an için söz konusu olmadığı öğrenildi.