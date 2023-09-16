Budapeşte Demografi Zirvesi'ne Türkiye imzası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Budapeşte Demografi Zirvesi"nde demografik değişimler, ailenin güçlendirilmesi, nüfus yaşlanmasıyla ilgili çeşitli konuları ele aldıklarını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan'ın ev sahipliğinde “Aile Güvenliğin Anahtarıdır” temasıyla düzenlenen "Budapeşte Demografi Zirvesi"nde bakanlar paneline katıldı. Türkiye'de son 21 yılda aile, çocuk, engelli ve yaşlılık başta olmak üzere sosyal hizmetler alanında yürütülen çalışmalara ilişkin konuştu.

Bakanlığın aileyi güçlendirmeye yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Göktaş, kültürel aktarımın sağlanması ve değerlerin yeni nesillere aktarılmasında aile birliğinin korunmasının önemli bir kazanım olduğuna her zaman dikkat çektiklerini vurguladı. Bakanlık olarak aileleri sağlam temeller üzerine inşa etmek ve desteklemek için hayata geçirdikleri Evlilik Öncesi Eğitim Programı, Aile Eğitim Programı ve Aile Danışmanlığı gibi hizmetleri anlattı.

Demografik açıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin iyi uygulama örneklerini katılımcı ülkelerle paylaşan Göktaş, yaşlılara yönelik sosyal hizmetleri sürekli geliştirdiklerini ve refahlarını öncelediklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, Türkiye’de yaşlı nüfusun hızla arttığı, nüfus artış hızının ise azalmaya başladığı bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı 3 çocuk çağrısının ne kadar anlamlı olduğunu hatırlatarak, nüfus avantajını sürdürmenin yolunun aileye sahip çıkmaktan geçtiğini ifade etti.

“Türkiye’de de dünyanın trendinde olduğu gibi yaşlanan bir nüfus söz konusu”

Panelin ardından "Budapeşte Demografi Zirvesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, “Burada gerek demografik değişimler, ailenin güçlendirilmesi, nüfus yaşlanmasıyla ilgili çeşitli konuları ele aldık. Bizler de 21 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz aileyi güçlendirmeye yönelik faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı anlattık. Türkiye’de de dünyanın trendinde olduğu gibi yaşlanan bir nüfus söz konusu. 2022 yılındaki verilere göre 65 yaş üstü vatandaşımız toplam nüfusumuzun yüzde 10’una tekabül ediyor. Bu oranın 2030 yılında yüzde 13, 2040 yılında ise yüzde 16’ya varması ön görülüyor. Diğer yandan doğurganlık oranındaki düşüşler ve demografik değişiklikleri de ele aldığımız bu toplantı çok verimli gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

Diğer ülke bakanlarıyla aileyi güçlendirme ve koruma adı altında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu alanda yapılan çalışmalar konusunda da istişare etme fırsatı bulduklarını bildiren Göktaş, ayrıca Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novák tarafından da kabul edileceğini söyledi.

“Demografi Zirvesi ülkemiz adına da kendi çalışmalarımızı anlatma imkanı bulduğumuz bir zirve oldu.” diyen Göktaş, zirve sayesinde Türkiye’nin aile çalışmaları etrafında daha güçlü bir iş birliğine yöneleceğini söyledi.