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Bu yıl da ek MTV alınacak mı? İletişim Başkanlığı açıkladı
GÜNDEM 02.01.2024, 23:04
Bazı basın yayın organlarında yer alan, "2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak" iddialarına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.ANKARA (İGFA) - Geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne alınan ikinci ek MTV'nin bu yıl da alınacağı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapıldı.
İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, iddiaların aksine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın böyle bir çalışmaının bulunmadığı kaydedildi.
Açıklamada, "Resmî kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" vurgusu yapıldı.
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