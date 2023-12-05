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Bu uçak Çayırovalıları bilime uçuracak

GÜNDEM 05.12.2023, 12:38
Bu uçak Çayırovalıları bilime uçuracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Çayırova’da uçuş ömrünü tamamyan yolcu uçağının bulunduğu alanda projelendirdiği Bilim Parkı’nda çalışmalar hız kesmiyorKOCAELİ (İGFA) - Hayata geçirdiği projelerle bilimi toplumun tüm kesimlerine yayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir’in uçuş ömrünü tamamlayan ‘Airbus A340’ tipi yolcu uçağının bulunduğu alanda projelendirdiği Çayırova Bilim Parkı’nda imalatlar hız kesmiyor. 7 bin 500 metrekaresi yeşil alan, 6 bin 475 metrekaresi de sert zemin olarak planlanan 17 dönümlük Çayırova Bilim Parkı’nın yapım işinde uçak harici ilerleme oranı yüzde 95 seviyesine ulaştı. İlerleyen günlerde uçağın dış yüzeyinin boya ve tadilat işleri yapılacak.

ÇOCUK OYUN ALANI TAMAMLANIYOR

Bilimi adeta gündelik hayatın bir parçası haline getirmeyi başaran Büyükşehir, Çayırova Şekerpınar Mahallesi’nde projelendirdiği Bilim Parkı’nda hummalı bir çalışma yürütüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde devam eden çalışmalarda birçok imalat tamamlanmış durumda. Çocuk oyun grubunun zeminine SBR dökme kauçuk döken ekipler, üst katman olan EPDM kaplama işini de yaptıktan sonra bu kısımdaki çalışmasını tamamlayacak.

Dış mekân aydınlatma direk montajının tamamlandığı projede bina içi aydınlatma, kamera ve elektrik işleri devam ediyor. Kafeterya zemin seramik imalatı ile otopark zemini dışında sert zeminlerin imalatlarını tamamlayan ekipler, önümüzdeki günlerde dış duvar ferforje korkuluk montajına başlayacak. Bilim meraklılarını ağırlayacak olan Çayırova Bilim Parkı, alanda bulunan uçak ile birlikte kafeterya binası, idari bina, mescit, tuvalet, otopark, çocuk oyun alanı, amfi, kentsel donatılar ve meydanı içinde barındıracak.

UÇAK RESTORE EDİLECEK

Çayırova Bilim Parkı’nda tüm işler bittikten sonra alanda bulunan uçağın bakımına geçilecek. Buna göre kanat açıklığı 60 metre, gövde uzunluğu 64 metre olan ‘Airbus A340’ tipi yolcu uçağının dış yüzeyinin boya ve tadilatı işleri yapılacak. Uçağın içi de bilim merkezine uygun hale getirilecek.

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