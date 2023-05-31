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Bu tesis çifte üretim yapıyor... Bursa'da su fabrikasında elektrik üretiliyor

GÜNDEM 31.05.2023, 12:00
Bu tesis çifte üretim yapıyor... Bursa'da su fabrikasında elektrik üretiliyor

Bursa’da daha sağlıklı bir gelecek için yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Bursa Jeotermal A.Ş. Kaynak Suyu Dolum Tesisi'nin çatısını güneş panelleri ile donattı. Üretilecek enerjisi satılarak, yıllık 12 milyon TL gelir elde edilecek.BURSA (İGFA) - İklim değişikliği ile mücadele kapsamında atıklardan enerji üretimi, HES ve GES gibi projelerle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önce 38 metro istasyonun çatısını güneş panelleri ile donatan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de iştiraklerinden Bursa Jeotermal A.Ş.’nin Kestel ilçesi sınırlarındaki Kaynak Suyu Dolum Tesisi'nin çatısını adeta enerji santraline dönüştürdü.

Yaklaşık 47 milyon TL’ye mal olan proje kapsamında 5.639 adet 545 vat gücünde panel ve 22 adet inverter montajı yapıldı.

Kablo montajları devam eden projenin devreye alma ve kesin kabul işlemlerinin Temmuz ayının başında bitirilmesi planlanıyor.

Tesis, 2022 verileriyle, yıllık 2.832.897 kilovat elektrik tüketiminin tamamını karşılayacak, takriben 779.287 kilovat enerjinin de sisteme satışı gerçekleştirilecek. 25 yıl çalışması planlanan santralin günümüz koşullarında toplamda yıllık 12 milyon TL ekonomik gelir elde edeceği öngörülüyor. Ayrıca sistemin kurulmasıyla yılda 17 bin 213 adet ağaç dikmeye eşdeğer, 1.536.900 kilogram karbondioksit salınımı miktarı engellenmiş olacak.

KAYNAK ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Jeotermal A.Ş. Kaynak Suyu Dolum Tesisi çatısına kurulan sistemi yerinde inceledi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları hakkında bilgi verdi. Yenilenebilir enerjinin her geçen gün daha da önem kazandığını ifade eden Başkan Aktaş, “Yeni hizmetlerimiz için kaynak üretmeye çalışıyoruz. Enerji maliyetlerini düşünmeye çalışıyoruz. O yüzden de su ve güneşi en iyi şekilde kullanıyoruz. Şimdilik yok ama rüzgarla alakalı çalışmalarımız da olacak” dedi.

BURSA’NIN ENERJİSİ DOĞADAN

Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan katı atık tesislerinde 2022 yılı içerisinde metan gazının yakılmasıyla toplam 114 milyon 816 bin 102 kilovat elektrik enerjisi üretildiğini belirten Başkan Aktaş, “Yenilenebilir kaynaklardan üretilen bu elektrik enerjisi Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında bulunan tesislerde tüketilen elektrik enerjisinin tamamını karşılamaktadır. Ayrıca BUSKİ bünyesinde 2022 yılında hidroelektrik santrallerinden 14 milyon kilovat, güneş elektrik santrallerinden 837 bin kilovat ve çamur yakma tesisinden 10 milyon kilovat olmak üzere toplam 25 milyon kilovat elektrik enerjisi üretildi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen bu elektrik enerjisi BUSKİ bünyesinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 15’ini karşılamaktadır. Buna ilave olarak Burulaş bünyesinde metro istasyonlarının çatılarına kurulan güneş elektrik santrallerinden 2022 yılı içerisinde 2 milyon 203 bin kilovat elektrik enerjisi üretildi. Bu da Burulaş’ın tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 3’ünü karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluş ve iştirak şirketleri bünyesinde 2022 yılı içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi toplam 142 milyon 280 bin kilovat. Üretilen bu elektrik enerjisi Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluş ve iştirak şirketleri bünyesinde 2022 yılı içerisinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 54’üne karşılık geliyor. Aynı zamanda üretilen bu elektrik enerjisi ile toplam 2 milyon 782 bin 365 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak 62 bin 603 ton karbondioksit salınımı engellenmiş oldu” diye konuştu.

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