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Bu projeye 10 milyon lira ayrıldı

GÜNDEM 26.01.2023, 18:28
Bu projeye 10 milyon lira ayrıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Veteriner Hekimler Odası arasında sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerini dengeli hale getirmek amacıyla protokol yapıldı. Protokol kapsamında 5 bin sokak hayvanı kısırlaştırılacak.SAKARYA (İGFA) - Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremeleri engellenecek.

Bu protokolle 5 bin sokak hayvanı kısırlaştırılması, aşılanması, çiplenmesi ve küpelenmesi sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi bu proje için 10 Milyon TL bütçe ayırırken Sakarya’da 5 bin sokak hayvanının kısırlaştırması, aşılanması, çiplenmesi ve küpelenmesi sağlanacak.

AKOM’da düzenlenen protokol törenine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çok önemli bir projeye imza attıklarını belirterek, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak kendini ifade edemeyen minik dostlarımızın dertlerine deva olabilmek, huzurla, güvenle ve sağlıkla yaşayabilmeleri için elimizden gelen desteği veriyoruz. Allah’ın bize emanet ettiği dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için ürettiğimiz projeyle; yemek artıklarından kendi mamasını kendi üreten bir tesis kurulumu için gerekli işlemlere başladık. Sokak hayvanları için temiz içme suyu temin etmek amacıyla 10 lokasyonda otomatik suluklar yerleştirdik. Sakarya’mızda kedilerin konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için kedi evleri ve 138 noktaya beslenme odakları yerleştirdik.Ayrıca hava şartlarından etkilenen sokak hayvanları için ilçe belediyeleri vasıtası ile kuşyemleri, kedi ve köpek mamaları dağıtıyoruz. Sokak hayvanlarının yanı sıra güçten düşmüş yük hayvanlarına ve zaman zaman yabani hayvanlara da hizmet veriyoruz” diye konuştu.

5 BİN SOKAK HAYVANI KISIRLAŞTIRILACAK

Projeye dair detayları paylaşan Başkan Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Veteriner Hekimler Odası işbirliğimiz ile sokak hayvanlarımıza daha iyi yaşam alanı sunmak için bölgenin en kapsamlı ve donanımlı Sokak Hayvanları Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini hizmete açtık. 18 bin metrekarelik alanda barınmadan tedaviye kadar pek çok hizmeti hayata geçirdik. Bu rehabilitasyon merkezimiz sayesinde 10 binden fazla sokak hayvanının ise tedavisini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz temmuz ayında Veteriner Hekimler Odası ile imzaladığımız protokol sayesinde her yıl Sakarya’mızda 5 bin adet hayvanının kısırlaştırması, aşılanması, çiplenmesi ve küpelenmesini sağlayacağız. Bu protokol kapsamında sokak hayvanlarımız için 10 Milyon TL’lik bir bütçe ayırdık” diye konuştu.

Başkan Yüce, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak resmi site aracılığıyla online başvuru ile sevimli dostları sahiplendirme olanağı sunduklarını belirtti.

Sakarya Veteriner Hekimler Odası ile bugün imzalayacakları protokol sayesinde kısırlaştırma seferberliğini başlatacaklarını belirtti.

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