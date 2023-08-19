Bu proje Körfez'i de Marmara'yı da kurtaracak

Kocaeli Büyükşehir’in, İzmit Körfezi’ne yeniden hayat verecek Dip Çamuru Temizleme Projesi’ni yerinde gören muhtarlar, projeyi çok beğendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde görev yapan muhtarlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘’Yerinde Tanıtım Programı’’ kapsamında Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden birisi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesini yerinde inceliyor. Bu kapsamda Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinin mahalle muhtarları projenin uygulandığı şantiye alanını gezerek, yapılan çalışmaları yerinde gördü. Muhtarlar, Körfez’e yeniden hayat verecek proje hakkında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekibinden bilgi aldı.

DİPTEN DİRİLİŞ MUHTAR ZİYARETLERİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, toplumun geniş kesimlerinin Kocaeli’de yapılan projeler ve yaşanan gelişmelerden haberdar olması, yapılan işleri yerinde görmesi amacıyla ‘’Yerli Yerinde Sürdürülebilir Çevre Hizmet Ve Yatırımları Yerinde Tanıtım Programı’’ başlattı. Program kapsamında Kocaeli’deki STK, dernek, kurum ve kuruluşlardan oluşan gruplara yönelik proje bilgilendirme gezileri düzenleniyor. Bu bağlamda Kocaeli’deki muhtarların İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesini yerinde görmesi amacıyla ‘’Dipten Diriliş Muhtar Ziyaretleri’’ programları düzenleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın da katkı sağladığı programa ilk olarak İzmit, Derince, Körfez ve Başiskele ilçelerinin mahalle muhtarları katılmıştı. Son olarak Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca muhtarları da Türkiye’nin en büyük çevre projesini görme imkanı buldu. Program öncesinde Muhtarhane’de yapılan toplantıda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri hazır bulundu.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİLER

İzmit Körfezi ve Marmara Denizinde dipten dirilişi başlatan Dip Çamuru Temizliği Projesi hakkında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri katılan muhtarlar için bir sunum yaptı. Proje kapsamında Körfezi devasa bir akvaryum haline getirmek için uzun soluklu bir çalışma başlatıldığını anlatan ekipler, yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi aktardı. Bilgilendirmenin ardından muhtarların projeyle ilgili soruları yanıtlandı. Tanıtım programının sonunda muhtarlar proje hakkında beğenilerini dile getirerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.