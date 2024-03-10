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Bu proje elektrikli araçların menzilini artıracak

GÜNDEM 10.03.2024, 15:02
Bu proje elektrikli araçların menzilini artıracak

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, elektrikli araçların şarjının daha uzun süre kullanılmasına olanak sağlayacak yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) -  Elektrikli otomobillerin en büyüksorularından biri olan batarya kullanım süresine,BTÜ’lü akademisyenler yeni bir çözüm önerisi getiriyor.

Yürütücülüğünü Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Akkoyun Kurtlu’nun üstlendiği, Öğretim Görevlisi Dr. Sibel Tuna’nın araştırmacı, Özge Yurul Dağ’ın ise bursiyer olarak yer aldığı proje sayesinde, elektrikli araçlarda yer alan geleneksel alüminyum batarya paketlerine alternatif olarak,polimer kompozit esaslı Li-ion batarya paketi geliştirilecek.

“Elektrikli Araç Batarya Paketlerinde Kullanılmak Üzere Uyumlaştırılmış Hegzagonal Bor Nitrür ve Silisyum Karbür Katkılı Polipropilen Hibrit Nanokompozitlerin Özelliklerinin Araştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek programı kapsamında desteklenmeye de hak kazandı.

12 ay sürecek proje kapsamında geliştirilecek olan yüksek termal iletkenliğe sahip polimer kompozitin, otomotiv ve elektronik sektörüne yenilikçi ve etkili bir çözüm olması hedefleniyor.

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Meral Akkoyun Kurtlu, günümüzde elektrikli otomobillerin öneminin artmasıyla birlikte, otomobil firmalarının elektrikli araçlar üzerinde yaptıkları çalışmaların da her geçen gün fazlalaştığını söyledi.

Akkoyun Kurtlu, “Elektrikli araçlarda şu an en büyük problem batarya ağırlığı. Aracı şarj edecek istasyon sayısı oldukça az ve bataryayı doldurma süresi çok fazla. Biz de burada şarjın aynı kapasiteyle daha uzun süre kullanabilmesi için bu proje üzerine çalışmaya başladık. Bakıldığında araç ne kadar hafifse şarj dayanıklılığı o kadar artıyor. Geliştireceğimiz polimer kompozit malzeme ile elde edilecek hafiflik, bataryalardaki enerji ve buna bağlı olarak araç menzili üzerinde olumlu etkiler yaratacak” dedi.

AYNI KAPASİTEYLE DAHA UZUN YOL

Elektrikli araçlardaki mevcut batarya paketinin çok ağır olduğunu kaydeden Doç. Dr. Meral Akkoyun Kurtlu, “Mevcut batarya paketleri alüminyumla üretiliyor bu da aracın ağır olmasına neden oluyor. Bu doğrultuda biz de “batarya paketini hangi malzemeyle daha hafif hale dönüştürebiliriz” sorusundan yola çıktık. Ve polimer kompozit yapılarla bu batarya paketinin daha hafif şekilde yapılabileceği sonucuna ulaştık. Elektrikli araçlardaki en büyük problem olan şarj kullanımının bu hafiflemeyle uzatılması sağlanacak.  Yani bu hafif batarya sayesinde aynı şarj kapasitesiyle daha uzun süre yol alınabilecek. Geliştireceğimiz malzeme, geleneksel alüminyum batarya paketlerine göre alternatif, termal iletkenliği yüksek, elektrik iletkenliği düşük ve elektrikli araçlarda pil paket sistemlerinde kullanılabilecek daha hafif bir malzeme olacak” diye konuştu.

Polimer kompozit batarya paket kullanımının mevcut duruma kıyasla maliyeti düşüreceğini belirten Akkoyun Kurtlu, “Böylelikle endüstriyel olarak uygulanabilir ve ticarileşme potansiyeli bulunan bir malzeme olacak. Bu projenin sonucunda, katkılı polimer kompozitlerde, katkıların mekanik, yanma, ısıl ve elektriksel özelliklere olan etkisi tanımlanacak ve katkıların polimer içerisindeki oryantasyonunun etkisi belirlenecek. Bu sayede, bu proje daha yüksek performanslı polimer kompozitlerin üretimine katkı sağlayarak, yüksek ısıl iletkenlik gerektiren uygulamalarda kullanımlarının önünü açmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

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