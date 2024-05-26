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Bu koridor Avrupa'nın önemli parçası olacak... Bulgaristan'dan Türkiye'ye bağlanacak

GÜNDEM 26.05.2024, 12:42
Bu koridor Avrupa'nın önemli parçası olacak... Bulgaristan'dan Türkiye'ye bağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta ve Doğu Avrupa'da enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesini hedefiyle Baltık, Adriyatik ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin başlattığı "Üç Deniz Girişimi" ile ilgili değerlendirmelerde bulunduANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Üç Deniz Girişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Girişim kapsamında inşa edilecek ve Litvanya'nın Klaipeda Limanı'ndan başlayarak; Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristandan Türkiyeye bağlanacak olan Via Carpathia Otorol Projesi'nin Orta Koridor ve Kalkınma Yolu ile doğrudan kesişen ve bu projeleri günlendirecek olan bir proje olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Via Carpatia Otoyolu ile Ortadoğu'daki ticaret yolları Türkiye Üzerinden bütün Avrupa'ya bağlanacak. Türkiye olarak Via Carpatia projesinin bir parçası olmaya ve her türlü işbirliğine hazırız" dedi.

Üç Deniz Girişimi kapsamında inşa edilmesi planlanan ve Orta Koridora direk bağlantısı olması sebebiyle Türkiyeyi doğrudan ilgilendiren Via Carpathia Otoyol Projesinin, Litvanya'nın Klaipeda Limanı'ndan başlayarak; Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan'dan sonra Selanik Limanı'na ve buradan da İstanbula uzanacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, bu projenin ayrıca Türk firmalarının küresel pazardaki rekabet gücü ve üretim kalitesi düşünüldüğünde, ülkemiz için önemli bir ekonomik faaliyet ve fırsat alanı olabileceğini vurguladı.

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu ile Türkiyeye gelecek olan ya da Türkiyede üretilen ürünlerin Baltık, Adriyatik, Ege ve Karadenize komşu olan ülkelere doğrudan iletilmesini sağlayacak olan Via Carpatia Otoyol Projesinin uluslararası taşımacılık faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını da kaydeden Bakan Uraloğlu, "Via Carpatia, Baltık, Ege, Karadeniz ve Adriyatik Denizleri arasında Kuzey-Güney ekseninde uzanan bir proje. Projenin Polonya'daki kısmı 2027'de tamamlanacak. Toplam uzunluğu ana güzergahın 712 km'sini oluşturuyor. Bugün itibariyle projenin 259,6 km'si tamamlandı. 280,8 km'si ise inşaat halinde, 171,6 km'si ise ihale ve hazırlık aşamasında" dedi.

Türkiye'nin bu ticaret koridorunun ve Avrupa'nın önemli bir parçası olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Proje Türkiye'nin uluslararası yeni ticaret koridorlarında yer almasını ve yakın coğrafyadaki ülkelerle işbirliği yapmasını sağlayacak. Dünya'da geçmişteki İpek Yolu bugün de Modern İpek Yolu Doğu'dan Batı yönündeydi. Artık geldiğimiz noktada herkes bu pastadan pay almak istiyor. Bu proje doğu batı yönündeki koridorlardan ziyade kuzey güney yönlü bir proje. Via Carpatia Otoyolu ile Ortadoğu'daki ticaret yolları Türkiye üzerinden bütün Avrupa'ya bağlanmış olacak" diye konuştu.

PROJE, BULGARİSTAN'DA ORTA KORİDORA BAĞLANIYOR

Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadenize komşu olan ülkelerin başlattığı projenin çok doğru bir proje olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu şunları kaydetti:

"Proje, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu ile kesişen ve bu koridorları doğrudan güçlendirecek bir proje. Litvanyanın Klaipeda Limanından başlayan ve Bulgaristanda Orta Koridora bağlanan Via Carpatia Projesi girişim üyesi olmamamıza rağmen desteklediğimiz bir proje. Biz bu projenin bir parçası olmaya ve her türlü işbirliğine hazırız. Orta koridor bağlantısı ile her şartta bizim de olmamız gereken bir proje. Konumumuz itibarı ile bu coğrafyada bir koridor olacaksa eğer bu Türkiyesiz olmaz. Türkiye her açıdan istikrarlı ve güvenli bir liman."

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