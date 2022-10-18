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Bu kez asansörün çağrı butonunu çaldılar!

GÜNDEM 18.10.2022, 13:02
Bu kez asansörün çağrı butonunu çaldılar!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce hizmete alınan üstgeçitteki asansörün bu kez çağrı butonu çalındı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli, hamile ve çocuklu bireylerin yararlanması için hizmete aldığı asansörler kendini bilmez kişi ya da kişiler tarafından tahrip ediliyor. Daha önce kabinlere zarar verilen asansörün bu kez çağrı butonu bulunan kaset kısmı çalındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde inşa ettiği üstgeçitlerde engelli, hamile ve çocuklu bireylerin yararlanması için hizmete aldığı asansörler, kendini bilmez kişi ya kişiler tarafından saldırıya uğruyor. Kendini bilmez kişi veya kişilerin son hedefi Kartepe Sarımeşe D-100 karayolu üzerinde bulunan Şehit Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi üstgeçidinde bulunan asansör oldu.

ASANSÖR KULLANILAMAYACAK

Şehit Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi üstgeçidinin doğu tarafındaki asansörün çağrı butonun bulunduğu kaset kısmı zarar verilerek çalındı.

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, asansörde gerekli güvenlik önlemlerini alarak asansörü kapattı.

Üst geçidin doğu asansöründen çalınan parça tedarik edilene kadar asansör devre dışı kalacak.

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