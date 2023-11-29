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Bu kazada yaralanan bile yok!
GÜNDEM 29.11.2023, 20:39
Keşan-İpsala karayolu üzerinde, saat 02.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan istikametinden İpsala'ya gitmekte olan A.P. yönetimindeki 22 ABS 754 plakalı otomobil, yağmurun da etkisiyle kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun girişinde bulunan kaldırım taşlarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan ve adeta hurda yığını haline dönen otomobilde şans eseri yaralanan olmadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazanın maddi hasar ile atlatılması ise teselli oldu.
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