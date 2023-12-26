Bu kadarına pes! İlk günden çöplüğe çevrildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde onarımı yeni tamamlanan park duyarsız vatanlar yüzünden ilk günden çöplüğe çevrildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA)- Pazaryeri ilçe meydanında 2010 yılında Kamil Koç'un kızları merhum Sadiye Cağalıkoç, İsmet Yıldız ve torunları tarafından yaptırılan 'Fatma Koç Parkı' Pazaryeri Belediyesinin yaptığı çalışmayla yeni kimliğine kavuşurken geçtiğimiz günlerde çalışması tamamlanan park daha ilk günden duyarsız vatandaşlar tarafından çöplüğe çevrildi.

Pazaryeri Belediyesi Fatma Koç parkında yaptığı çalışmayla parkın ilçe merkezinde modern ve temiz görünümüne kavuşturdu.

Meydana ilçe halkının oturması için kamelyalar yapılırken, her 3 metrede bir çöp tenekesi olmasına rağmen bazı duyarsız vatandaşların ilk günden kamelyaların içindeki çiçekliklere çöp atması şaşkınlık oluşturdu.