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Bu hatta günde 600 bin yolcu seyahat edecek

GÜNDEM 30.10.2023, 17:06
Bu hatta günde 600 bin yolcu seyahat edecek

24 kilometrelik İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimi 2024 yılı Mart ayından önce, hattın geri kalan 7,5 kilometrelik kesimi ise Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarını da 2024 yılı sonunda açılması hedeflendi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattında incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, burada, metro hattı çalışmalardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halkalı'dan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan metro hattının 31,5 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, Taşoluk, Arnavutköy-Hastane, Fenertepe-Üniversite, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları olmak üzere 8 istasyonu ve 2,5 km bağlantı hattıyla 1 depo sahası bulunmaktadır. Saatte 120 km tasarım hızıyla günde 600 bin yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir dedi. Hattın İşletmeye alınmasıyla birlikte seyahat sürelerinin düşeceğini kaydeden Uraloğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakikaya, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası 12 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakikaya, Arnavutköy- Beşiktaş arası 36 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası 48 dakikaya ve Küçükçekmece - Kemerburgaz arası  50 dakika olacaktır" diye konuştu.

ENTEGRE OLACAK LOKASYONLAR

Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattına entegre olacak lokasyonları da açıkladı. Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı, mevcut ve yapımı devam eden; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ile Havalimanında, Marmaray ile Halkalıda, Yenikapı-Hacıosman Metrosu ve bizim inşa edeceğimiz Büyük İstanbul Tüneli ile Gayrettepede, Hızlı Tren ile İstanbul Havalimanında, Bakırköy-Kirazlı-Metrokent-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehirde, Bakırköy-Kirazlı-Olimpiyatköy Metrosu ile Olimpiyatköyde, Kirazlı-Halkalı Metrosu ile Halkalıda entegrasyon sağlayacak dedi.

EKONOMİK KAZANÇ 2 MİLYAR 639 MİLYON AVRONUN ÜSTÜNDE OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattının 20 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancının 2 milyar 639 milyon avronun üstünde olacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, projenin son durumuna ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Projemizin ana hat tünellerinde, 6,60 metre çapında 6 adet TBM kullanarak toplam 55 bin 600 metrelik hat tünelini tamamladık. Tünellerin kaplama betonu imalatlarında % 99 ilerleme sağladık, bitirmek üzereyiz. İstasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarında inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Betonarme imalatlarının %97sini tamamladık. Ayrıca, istasyonların ve servis istasyonlarının ince inşaat işlerinde de %60 ilerleme kaydettik. Hat tünellerinde demiryolu imalatlarını %97 oranında tamamladık. Proje genelinde Elektromekanik işlerde  %67 oranında ilerleme sağladık. Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi kapsamında Gayrettepe-Havalimanı Projesi ile ortak kullanılacak olan 120 bin m2 alana sahip, 176 Araç kapasiteli Depo Sahası ve Atölye Binasını tamamlayarak 26 Aralık 2022de açtık."
 
Bakan Uraloğlu, incelemesini yaptıkları hattın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini inşallah 2024 yılı mart ayından önce hizmete açma hedefiyle çalışmaları 7 gün 24 saat esasıyla aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Projenin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimini tamamladığımızda, Başakşehir-Kirazlı Metro Hattı ve Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Metro hattı ile entegrasyon sağlamış olacaklarını belirten Uraloğlu, hattın kalan 7,5 kilometrelik kesimi kapsamındaki Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarını da 2024 yılı sonunda açmayı hedefliyoruz dedi.

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