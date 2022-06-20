Bu hafta yurtta hava nasıl?... Sıcaklıklar artıyor ancak yağışlar da hakim!

Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisiyle başlayacak. Hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurt genelinde sıcaklık artacak.

Yeni haftada Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle yurdun Kuzey, İç ve Doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 20 Haziran Pazartesi günü ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Kırklareli, Osmaniye, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Adana’nın kuzey, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler bu haftayı 40 dereceyi gösterecek. Hava sıcaklıkları üç büyük ilde ise 18 ile 30 derece arasında seyredecek.

Meteoroloji'nin ülke geneli haftalık tahmin raporu şöyle:

21 HAZİRAN SALI

22 HAZİRAN ÇARŞAMBA

23 HAZİRAN PERŞEMBE

24 HAZİRAN CUMA