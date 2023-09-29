Bu güzelliğe nasıl kıydınız!

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaralı halde getirilen arı kuşunun kanadındaki saçmalar başarıyla çıkarıldı. Tüfekle vurulan arıkuşu Ormanya’da tedavi altına alındı.KOCAELİ (İGFA) - Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yaralı halde getirilen arı kuşuna ilk müdahalesi yapıldı.

Müdahale sırasında kanatlarında yaralanma olduğu belirlenen arı kuşuna röntgen çekildi. Röntgen esnasında arı kuşunun kanadında saçma izlerine rastlandı.

Röntgenin ardından hemen operasyona alınan arı kuşu, müdahalesinin ardından yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakım sürecinin devam ettiği arı kuşunun antibiyotik ve vitamin tedavisi veteriner hekim kontrolünde devam ediyor.

Özel rasyon oluşturulan ve uçuş antrenmanı yaptırılan arı kuşu tedavisinin ardından doğal yaşam alanına geri salınacak.