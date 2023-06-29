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Bu gurur Fatma Kaplan Hürriyet'in
GÜNDEM 29.06.2023, 14:15
Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ORC Araştırma-Anket Şirketi tarafından yapılan anket çalışmasına göre son 4 yılın “En başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları” sıralamasında kendine yer bulduKOCAELİ (İGFA) - ORC Araştırma-Anket Şirketi, son 4 yılın “En başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları” anketini paylaştı.
ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket, 13-20 Haziran tarihleri arasında, 30 büyükşehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede toplam 20 bin 600 katılımcı ile yüz yüze gerçekleşti. Yapılan araştırma sonucunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, son 4 yılın “En başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları” arasında ilk 10’da yer aldı.
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|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
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|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
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|41
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|36
|41
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|40
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|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
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|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25
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