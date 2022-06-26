Bu gençler bir harika... Yarım saatte 4 AR-GE projesi geliştirdi

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü ve DOF Robotics işbirliği ile I LAB Invest Laboratory etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler yarım saat gibi sürede sektörde adından söz ettirebilecek kapasitede 4 proje ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin bilişim alanında öncü kurumlarından DOF Robotics nitelikli iş gücünü destekleme amacıyla ve öğrencilere yönelik desteklerine bir yenisini daha ekledi. DOF Robotics ve İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü işbirliğiyle I LAB Invest Laboratory etkinliği yapıldı.

Firmanın fabrikasında düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan öğrenciler DOF Robotics tarafından üretilen ve yurt dışına ihraç edilen simülatörleri denedi.

Ardından bu simülatörlerde kullanılacak alternatif senaryolar ve yeni ürün fikirleri üzerine bir Ar-Ge yarışması düzenlendi.

Case study kapsamında öğrencilere Yeni Ürün Geliştirme Komitesi’nde görevli Ar-Ge biriminde çalışan ekip üyeleri olarak görevler verildi ve öğrenciler 4 gruba ayrıldı. Gruplar tarafından ortaya konan Metaspor, Cosmos, Ancient Pal, Superhero Warriors Simulator (SWS) projeleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Kurucu Ortak ve CEO Bakit Baydaliev, Ar-Ge Direktörü Burak Hacıosmanoğlu ve Satış ve Pazarlama Direktörü Özgür Küçükateş’e sunuldu.

Yaklaşık yarım saat gibi bir sürede ortaya konan birbirinden değerli zorlu projelerden Superhero Warriors Simulator, jürinin değerlendirmesi sonucu oy çokluğuyla birinci olarak seçildi.

Birinci seçilen Superhero Warriors Simulator projesinde kullanıcılar seçtikleri avatarlar sayesinde kendilerini süper kahramanların yerine koyabilecek. Tamamen 4 kişilik kapalı salonlarda VR gözlükler ile kulakları ve tüm vücudu kaplayan cihazlar sayesinde kullanılan silahlar hissedilebilecek. Uçuş hissi en gerçekçi bir şekilde deneyimlenebilecek.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü ile çok güzel bir case study etkinliği yaptık. Bu etkinliğin içerisinde birçok arkadaşımız bizden aldıkları briefler ile çok güzel çalışmalar yaparak ortaya çok ilginç fikirler koydular. Bazı fikirler bizlerin belki üzerinde aylarca çalıştığımız fikirlerdi. Buna benzer etkinliklerin hem bizler hem de gelen arkadaşlar için çok faydalı olduğunu gördük.” dedi.