BTÜ’ye önemli robotik hibe

Bursa’da 2008 yılında kurulan ve 15 yıldır robotik alanında faaliyet gösteren iROB firması Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarına, Denso VS-6577 endüstriyel robot hibesinde bulundu.BURSA (İGFA) - Hibe edilen robotun lisans ve lisansüstü derslerde öğrencilere gösterilmesi, tasarım-bitirme projelerinde ve lisansüstü öğrenicilerin endüstriye yönelik ileri kontrol yöntemlerini içeren tezlerinde kullanılması amaçlanıyor.

BTÜ’nün hizmetine sunulan robotun yüksek hızı nedeniyle hassasiyet gerektiren işlerde ve özellikle otomotiv ve kimya sektörlerinde kullanıldığını dile getiren BTÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Gökhan Adar Denso montaj robotlarını 4 eksen ve 6 eksen çalışabilen 350 mm ile 1300 mm erişim mesafesi aralıklarına sahip olup yüksek hızlara ulaşabildiğini dile getirdi. Dr. Adar ayrıca kolay programlama özelliğine sahip kullanıcı dostu DENSO robotların birçok BUS protokolü ve ETHERNET yapısını desteklediğini sözlerine ekledi.

BTÜ’nün hizmetine sunulan Denso VS-6577 robotunun maksimum 854 mm kol uzunluğu 7 kg taşıma kapasitesi ±0.02 mm tekrarlanabilir özelliklerine sahip olduğunu dile getiren iROB Satış Müdürü Ozan Akikol ürün mühendisliği ve kaliteli hizmet konularında BTÜ ile işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Özellikle otomotiv ve kimya sektörlerinde kullanılan robotik kolun BTÜ öğrencilerinin önemli araştırmalarında yardımcı olacağını sözlerine ekleyen iROB Satış Müdürü Akikol Hibe edilen robotun lisansüstü öğrenicilerin endüstriye yönelik ileri kontrol yöntemlerini içeren tezlerinde kullanılmasının hedeflendiğini de ifade etti.

İki kurum arasında yapılacak müşterek çalışmaları değerlendiren BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar iROB firması ile işbirliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Rektör Çağlar bilimsel çalışmalar için BTÜ’nün hizmetine sunulan robotik kol ile akademik işbirliğinin artırılması amacıyla önemli bir adım atılmış olduğunu da sözlerine ekledi.