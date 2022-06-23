BTÜ’nün yeni lisansüstü programlarına YÖK onayı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Lisansüstü Enstitüsüsü bünyesinde yeni lisansüstü programlar açıldı. YÖK’ün açılmasına onay verdiği Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora programı ile Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Güz döneminden itibaren öğrenci alımına başlanacağı açıklandı.BURSA (İGFA) - Yeni lisansüstü programların açılması ile ilgili açıklamada bulunan Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yunus Kaya, 2022 – 2023 Akademik Yılı Güz Yarı Yılı itibari ile bu bölümlerde öğrenci kabulüne başlanacağını söyledi. YÖK’ün yeni programların açılması konusunda üniversitelerin sağlaması gereken nicel ve nitel kıstaslar belirlediğini kaydeden Doç. Dr. Kaya Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak, bu şartları yerine getirmek için büyük hassasiyet gösterdiklerinin altını çizdi. Programların açılması konusunda özellikle Rektör Prof. Dr. Arif Karademir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan başta olmak üzere, BTÜ yönetiminden azami destek gördüklerini aktaran Enstitü Müdürü Doç. Dr. Kaya, enstitünün gelişimine katkı veren tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.

Açıklamasında Enstitü bünyesinde Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında yer alan toplam 35 anabilim dalına bağlı olarak eğitimlerine devam eden lisansüstü düzeyde 41 yüksek lisans ve 21 doktora programının bulunduğunu belirten Doç. Dr. Kaya, bu programların artmasının yükseköğretim adına sevindirici olduğunu da sözlerine ekledi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde hali hazırda 1854 lisansüstü öğrenci eğitim hayatına devam ettiğini de aktardı. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Kaya, yeni açılan iki doktora ve bir yüksek lisans programı ile öğrenci sayısının daha da artacağını vurgulayarak açıklamasına son verdi.