BTÜ’nün 'Yapay Zekâ'sına TÜBİTAK desteği

Bursa Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü, Borçelik ve Hisartech, çelik endüstrisinde kullanılabilecek yeni bir projeye imza attı. TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem 2023 Çağrısı kapsamında desteklenen proje konsorsiyumlarının tanıtımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı törenle yapıldı.BURSA (İGFA) - Üniversitelerin bilgi birikiminden faydalanarak şirketlerin sorunlarına yapay zekâ tabanlı çözüm sağlamayı amaçlayan Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlendi.

TÜBİTAK Marmara Teknokent’tedüzenlenen törende, projesi destek almaya hak kazanan 17 konsorsiyum imzalarını attı.

17 konsorsiyumun içinde ‘yapay zekâ’ denilince akla ilk gelen üniversitelerden olan Bursa Teknik Üniversitesi de yer alma başarısı gösterdi. "Önceden Eğitilmiş Derin Öğrenme Tabanlı Anomali ve Nesne Tespit Modelleri ile Çelik Yüzey Uygunsuzluk Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi" başlıklı projenin imzalarını BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve paydaşlar attı.

Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı; dünya çapında üretim yapan yerli firmalarımızın, üniversiteler ve teknoloji şirketleri ile ortak projeler geliştirerek verimliliklerini arttırmayı, katma değeri yüksek ürünler geliştirmelerini ve küresel pazarda rekabet güçlerini arttırmayı amaçlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan çağrı programında BTÜ,Matay Otomotiv ile geliştirdiği proje ile 2022’de de destek almaya hak kazanmıştı. Bilimsel çalışmalarını yapay zekâ, akıllı sistemler ve robotik alanlarında yoğunlaştıran Bursa Teknik Üniversitesi, çağrı programı kapsamında üst üste iki yıl destek alma başarısı gösteren az sayıdaki üniversiteden biri oldu. Böylelikle BTÜ, yapay zekâ alanında ülke sanayimizin öncü firmalarına son iki yılda verilen 27 proje desteğinin 2’sini Bursa’ya kazandırmış oldu.

BAKAN KACIR’DAN TEBRİK Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, destek programı sayesinde önümüzdeki dönemde yapay zekâ uygulamalarıyla ülkemizde, veriden daha fazla değer üretildiğine hep birlikte şahit olunacağına işaret ederek, "Çağrılarımıza başvurup desteklenmeye hak kazanan tüm paydaşları tebrik ediyorum. Sizler sadece kendi teknoloji ihtiyacınıza çözüm bulmanın ötesinde açık inovasyon ve birlikte geliştirme yaklaşımıyla teknoloji geliştirme ve ulusal yapay zekâ ekosistemini güçlendirme noktasında önemli bir rol oynuyorsunuz” diye konuştu.

2 YILDA, 27 PROJEDEN 2’Sİ BTÜ’NÜN

Dış paydaşlarla beraber BTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hakan Gürkan, Doç. Dr. Cemal Hanilçi, Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Aydemir ve Dr. Adem Avcı'nın görev alacağı projeyi çok önemsediklerini kaydeden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı; yapay zeka alanında, milli ürün ve çözümlerin oluşturulma sürecinde büyük önem arz ediyor. Bu önemli desteği BTÜ olarak iki yıldır üst üste alma başarısı gösterdiğimiz için büyük gurur yaşıyoruz. Geçen sene ülke genelinde çağrıdan destek alan 10 projeden 1’i, bu yılda yine destek alan 17 projeden 1’ini yazma başarısı gösterdik. Bu başarılarımızın devam edeceğine inancımız tam” dedi.

PROJENİN KATKISI NE OLACAK?

"Önceden Eğitilmiş Derin Öğrenme Tabanlı Anomali ve Nesne Tespit Modelleri ile Çelik Yüzey Uygunsuzluk Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem 2023 Çağrısı kapsamında da desteklenmeye hak kazandı. Projede çelik endüstrisi için dilme hatlarında kullanılabilecek gerçek zamanlı, düşük maliyetli, iki yüzey için de gözlem yapabilecek; sıcaklık, darbe ve toz gibi çevresel şartlara karşı korunaklı olan yapay zekâ ve bilgisayarlı görü tabanlı yüksek başarımlı bir uygunsuzluk tespit sistemi geliştirilmesi hedefleniyor. Proje çıktısı uygunsuzlukların azaltılmasına, üretim verimliliğinin artmasına dolaysıyla fire miktarlarının azaltılmasına ve üretim kaynaklı karbon salınım miktarının düşürülmesine katkı sağlayacak. Aynı zamanda proje ortaklarının dijital dönüşüm ve yapay zekâ yetenekleri kazanımına hizmet etmesi ve sektördeki diğer çalışmalara öncülük etmesi de öngörülüyor.