BTÜ’lü öğrenciler Bakan Bayraktar ile buluştu

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından "Rüzgârın Yüzyılı" ana temasıyla düzenlenen 12. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi’nde (TÜREK), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Yenilenebilir Enerji Topluluğu üyesi öğrencileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - İstanbul’da kasım ayında gerçekleştirilen etkinlik, kamu ve özel sektörden üst düzey karar vericiler, yatırımcılar, sanayi temsilcileri, tedarikçiler, rüzgâr servis ve mühendislik alanından temsilciler, akademi ve medya dâhil çok sayıda paydaşı ve 3 binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

Kongrede BTÜ’yü ise yenilenebilir Enerji Topluluğu üyesi öğrencileri temsil etti. Kongreye katılan öğrenciler, yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen ulusal ve uluslararası şirket yöneticileriyle bir araya geldi. Bununla birlikte öğrenciler, Türkiye’de ve uluslararası alanda rüzgâr enerjisi yatırımları, yenilenebilir enerjinin durumu, depolama teknolojileri, Ar-Ge çalışmaları ve sektör hakkında bilgi sahibi oldu.

BTÜ’lü öğrenciler ayrıca kongreye katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile de bir araya geldi. Bakan Bayraktar ile öğrenciler Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli hakkında görüşmelerde bulundu. Kongrenin ve Bakan Bayraktar ile görüşmenin oldukça verimli geçtiğini dile getiren öğrenciler, sektördeki gelişmeleri takip ederek iş hayatına hazırlanmak amacıyla benzer etkinliklere katılmayı sürdüreceklerini belirttiler.