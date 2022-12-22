BTÜ öğrencileri Mustafakemalpaşa'da GES'i inceledi

Bursa’nın güneş alma süresi yüksek olan ilçelerinden biri olan Mustafakemalpaşa, Sünlük Mahallesi’nde 20 bin metrekarelik alanda kurulu olan Güneş Enerji Santrali (GES) kapılarını, Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerine açtı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi, Elektrik Elektronik Mühendisi Furkan Oğul koordinatörlüğüyle, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, çevre dostu projelerden biri olan Güneş Enerji Sistemi (GES)’i ziyaret ederek, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı bir biçimde hayalleri olan mesleklerine dair incelikleri sahada detaylı bir şekilde incelediler.

Türkiye 2014 yılından bu yana dünyada, Güneş Enerjisi gücünü en fazla arttıran 9. Ülke olurken, Mustafakemalpaşa 20 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, Güneş Enerji Santrali Projesi ile Aralık 2021 yılından bu ayana 644 Ton Co2 salınımı önlenirken, 88500 adet ağaç kesiminin önüne geçildi.

Rekor rakamlar ile 1568 MWH’lik enerji üretimi sağlayan GES projesi, elde ettiği enerji sayesinde yıl içerisinde, kışın 10 köy , 850 hanenin enerji ihtiyacını karşılayabiliyorken, yazın ise 25 köy 2 bin haneyi ürettiği enerji ile besleyebiliyor. 4 Yılda kendini amorti ederek, ülke ekonomisine ve çevreye yüksek oranda katkı sağlayan GES Projesi sayesinde yıllık 8 milyon lira gelir elde edildiği kaydedildi. Teorik derslerin yanı sıra çalışma hayatında uygulamanın sahanın önemli olduğu dile getiren öğrenciler, proje alanında, akım trafolarından, panellere detaylı bir bilgi edindiklerini "Bu fırsatı bizlere sunan Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında Bursa’ya okumaya gelen öğrencileri Mustafakemalpaşa Belediyesi Meclis Salonu’nda ağırlayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine kariyer hedeflerini sordu. Mühendisler buluşması olarak adlandırılabilecek olan buluşmada, Güneş Enerji Sistemlerinden ve gelişen teknolojiler hakkında uzun soluklu sohbet ettiler.

Başkan Kanar, öğrencilerle sohbetleri sırasında hem Türkiye’nin, hem Bursa’nın gelişebilmesi adına gençlerin öneri ve talepleri üzerine uzun uzun notlar alarak, gençleri bir daha ilçede ağırlamak üzere söz verdi.