BTÜ'lü araştırmacıya BURSKOOP’tan tez desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi’nin açtığı (BURSKOOP) “Lisansüstü Tez Desteği” yarışması sona erdi. Yarışmanın sona ermesi ile burs almaya değer görülen lisansüstü tezler ve araştırmacılar belli oldu. Yarışmada, Bursa Teknik Üniversite’si (BTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitü’sü doktora öğrencisi Ahmet Münir Özdemir’ desteklenmeye değer bulundu.BURSA (İGFA) - Eğitime verdiği desteği her geçen gün daha da arttıran Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BURSKOOP’un burs uygulamalarından bu seneden itibaren lisansüstü öğrencileri de yararlanacak.

Geçtiğimiz yıllarda orta öğretim ve lisans düzeyindeki öğrencileri burslarından yararlandıran BURSKOOP, bu yıl ilk kez düzenlenen “Lisansüstü Tez Desteği” yarışması ile burslarından faydalanacak master ve doktora seviyesindeki araştırmacıları ve projelerini belirledi.

Yarışma sonucunda uygulama alanı Bursa kenti olan lisansüstü araştırmalara destek verildi. ‘Akıllı Şehirler, Dirençli Şehirler ve Sürdürülebilir Şehirler’ olmak üzere belirlenen 3 tema üzerinde ve çalışmalarında Bursa’yı önceleyen araştırmacılar, BURSKOOP’un lisansüstü tez desteğinden yararlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BURSKOOP aracılığıyla 5 bin lisans, 5 bin de meslek lisesi öğrencisinin yararlandırdığı bursların kapsamına yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de aldı. BURSKOOP destekleyeceği lisansüstü çalışmaları belirleyebilmek için bir yarışma açtı. BURSKOOP’un lisansüstü öğrencileri desteklemek amacı ile açtığı “Lisansüstü Tez Desteği” yarışması sonucunda 10 doktora ve 10 adet yüksek lisans tezi desteklenmeye değer görülürken, toplamda da 750 bin TL’lik destek sağladı.

Lisansüstü çalışmalara bu yıl ilk kez verilen desteklerden yararlanacak araştırmacılar, BURSKOOP’un açtığı “Lisansüstü Tez Desteği” yarışmasında belli oldu. Yarışmanın sonucunda Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Ahmet Münir Özdemir'in çalışmasının destekleneceği açıklandı. Özdemir, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnşaat Mühendisliği ABD Öğr. Üyesi Dr. Bahadır Yılmaz’ın danışmanlığında yürütülen "Muhtelif yağlardan kimyasal olarak elde edilen katkının asfalt modifikasyonunda kullanılabilirliğinin araştırılması" konulu doktora tezi ile burs almaya hak kazandı.

İlk kez verilecek Lisansüstü Tez Desteğinden 10 doktora ve 10 yüksek lisans öğrencisi yararlanacak. Her bir doktora tezi için 50 bin TL, her bir yüksek lisans tezi için de 25 bin TL olarak belirlenen destekle toplamda BURSKOOP tarafından araştırmacılara 750 bin TL’lik destek sağlanmış olacak.