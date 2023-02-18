BTÜ'den deprem bölgesine iki heyet

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın başkanlığında kurulan heyetler, yıkıcı depremlerin yaşandığı Hatay, İskenderun, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş Gölbaşı, Pazarcık, Türkoğlu, Adıyaman, Malatya ve Elbistan’da hasar alan bölgelerde saha çalışmalarında bulundu.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Heyette Rektör Yardımcısı ve Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Eyübhan Avcı ve Dr. Öğr. Üyesi Sedef Kocakaplan, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özen, Dr. Öğr. Üyesi Eray Yıldırım ve Arş. Gör. Gökhan Barış Sakcalı yer aldı.

Deprem bölgelerinde, özellikle betonarme binalardaki, yığma ve endüstriyel yapılardaki hasarları gözlemleyerek raporlayan heyetler, yapılardaki hasar ve göçme tiplerini de ayrıntılı olarak inceledi.

Dr. Öğretim Üyesi Sedef Kocakaplan’ın yürütücülüğünü yaptığı ‘6 Şubat 2023 Mw = 7.7 ve Mw = 7.6 Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan Depremlerinin Sismolojik ve Mühendislik Etkilerinin Saha Çalışması ile Değerlendirilmesi’ ve Doç. Dr. Eyübhan Avcı’nın yürütücülüğü yaptığı ‘Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan Depremleri (06.02.2023) Nedeniyle Hatay İli İskenderun İlçesinde Meydana Gelmiş Olan Sıvılaşma Kaynaklı Hasarların Belirlenmesi’ başlıklı TÜBİTAK 1002 C projeleri kapsamında yapılan bu saha çalışmaları, İskenderun ve Gaziantep’te halen devam ediyor.

Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar’ın başkanlığındaki heyet, deprem bölgelerinde yaptıkları incelemeleri ve değerlendirmeleri rapor haline getirerek 24 Şubat 2023 Cuma günü kamuoyuyla paylaşacak.