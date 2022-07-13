BTSO’da rota yeni ihracatçılarla ekonomiye güç katmak

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ‘Nitelikli Üretim ve İhracat Yılı’ olarak ilan ettiği 2022 yılında çok sayıda fuar, alım heyeti ve yurt dışı programına imza attı.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 50 bini aşkın üyesinden aldığı güçle Bursa iş dünyasının küresel arenadaki rekabetçiliğini artırmak ve Bursa’yı Türkiye’nin en önemli ihracat merkezlerinden biri yapma amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında şimdiye kadar 200’e yakın yurt dışı fuar organizasyonuyla 7 binden fazla iş insanını buluşturan BTSO, Ticaret Bakanlığı ile birlikte düzenlediği sektörel ticaret heyetleriyle de firmaların ihracat yolculuklarına rehberlik etmeyi sürdürüyor.

HOMETEX’TE 1.5 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ OLUŞTU

BTSO’nun iştiraki olarak faaliyetlerini sürdüren ve milli katılım yetkisine sahip kuruluşlar arasında yer alan Küresel Fuar Acentesi (KFA Fuarcılık), yurt dışı iş gezisi ve fuar organizasyonlarındaki tecrübesini HOMETEX Uluslararası Ev Tekstili Fuarı ile farklı bir boyuta taşıdı. TETSİAD ile KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen ev tekstilinde dünyanın en prestijli fuarlarından birisi olan HOMETEX, sektörün ulusal ve uluslararası oyuncularını 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da buluşturdu. Yerli ve yabancı 650’yi aşkın firmanın yeni ürünlerini sergilediği fuara 5 günde 126 ülkeden 170 bin ziyaret yaptı. Fuarda iş hacmi ise beklentileri aşarak yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BEBE VE ÇOCUK SEKTÖRÜNDE İHRACAT ATAĞI

BTSO, 2022 yılının ilk 6 ayında ihracata yönelik fuar organizasyonlarına ara vermeden devam etti. 2022’nin Ocak ve Haziran aylarında 2 kez düzenlenen Junioshow Fuarı, 38 binden fazla iş profesyonelini ağırladı. BTSO öncülüğünde Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen B2B organizasyonuna ise 35 ülkeden yaklaşık 600 yabancı alıcı katılırken, söz konusu etkinlikte katılımcı firma temsilcileri Bursalı sektör temsilcileriyle yaklaşık bin 500 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

BURSA TEXTILE SHOW’DA 4 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ

BTSO öncülüğünde Ticaret Bakanlığı ve UTİB işbirliğiyle düzenlenen Bursa Textile Show alım heyeti organizasyonu da tekstil sektörünün ihracatına güç kattı. Giysilik kumaş alanında bölgenin en büyük fuarına 4 binden fazla ziyaretçi katılırken, 60 ülkeden yaklaşık 400 yabancı alıcı Bursalı firmalarla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçen ve Bursa iş dünyasının uluslararası entegrasyonunu güçlendiren Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında yurt dışı fuar programları hız kesmeden devam etti. 17-21 Mayıs tarihlerinde dünyanın en büyük ikinci ev tekstili fuarı HOMETEX’i başarıyla organize eden KFA Fuarcılık, yılın ilk yarısında ise BTSO üyelerini Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen LA Textile Show, Paris’te düzenlenen Premiere Vision ile Texworld, İtalya’da düzenlenen Salone Internazionale del Mobile Fuarları ile buluşturdu.

BURSA’NIN ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİ ARTIYOR

Türkiye’de en fazla UR-GE projesini hayata geçiren kuruluş olan BTSO, Bursa iş dünyasının uluslararası rekabetçiliklerini de güçlendirmeyi sürdürüyor. Yılın ilk yarısında işlenmiş gıda UR-GE temsilcileri Moskova’da, bebe ve çocuk, inşaat, kimya ve asansör sektörleri UR-GE temsilcileri Özbekistan’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirirken, paketli ev tekstili ve perdelik UR-GE temsilcileri İtalya’da, İnşaat UR-GE temsilcileri New York Build 2022 Expo’da, Makine UR-GE temsilcileri Avustralya’da, kauçuk UR-GE temsilcileri Almanya’da, Uzay Havacılık Savunma UR-GE üyeleri ise Fransa’da ikili iş görüşkemeri gerçekleştirdiler.

İŞBİRLİĞİ İÇİN GELDİLER

BTSO, firmaların dış ticarette yol haritasını belirlemek üzere hedef ülkelerdeki büyükelçiler, ataşeler ve ticaret müşavirlerini de ağırlamayı sürdürdü. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, ilk 6 ayda Birleşik Krallık, Arjantin, Bangladeş, Özbekistan, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti, Bulgaristan, Hindistan, İran ve Rusya Federasyonu’ndan delegasyonları Oda Hizmet Binası’nda ağırladı. Bu görüşmelerde, ülkelerdeki ticaret ve yatırım fırsatları ile yapılacak işbirliği imkânları detaylı bir şekilde ele alındı.

10 BİN İHRACATÇI HEDEFİ

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda olarak üyelerinin dış ticaret hacmini artırmak ve kent ekonomisini daha da güçlendirmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. İhracatı geliştirmeye yönelik çalışmalarla son 9 yılda 2 bin 900 yeni ihracatçı firmanın Bursa ekonomisine kazandırılmasına destek olduklarını ifade eden Burkay, “Bursa’da 6 bin 400 olan ihracatçı firma sayısını 10 binin üzerine taşımayı amaçlıyoruz. Türkiye ekonomisinin yeni başarı hikâyesinde üreticiler ve ihracatçılar en önemli rolü üstleniyor. Bursa iş dünyası olarak 2022’yi nitelikli üretim ve ihracat yılı olarak ilan etmiştik.

2022 yılında düzenlediğimiz yeni nesil fuarların yanı sıra geniş katılımlı alım heyeti organizasyonlarımız sektörlerimizin ihracatına önemli katkılar sağladı. Hedefimiz daha fazla üyemizin ihracatçı olmasını sağlamak. Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’mızı sadece bulunduğu coğrafyanın değil, tüm dünyanın en önemli üretim ve ihracat merkezi olarak konumlandırmak istiyoruz. Bursa Büyürse Türkiye Büyür, inancıyla yeni projeler geliştirerek her firmamızın potansiyelini daha da yukarı taşımak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

