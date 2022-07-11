BTP’de bayramlaşma trafiği

Kurban Bayramının ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma gerçekleşti. Bayramlaşma trafiğinin en hareketli adreslerinden biri de Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) genel merkezi oldu.ANKARA (İGFA) - Genel başkan yardımcıları Nuri Kaplan, Ahmet Burak Güven, Mustafa Pak ve Emre Vona’nın yer aldığı BTP bayramlaşma heyetinden bir grup genel merkezde ziyaretçileri kabul ederken, bir diğer grup da diğer partilere ziyaret gerçekleştirdi.

BTP, Kurban Bayramında 17 siyasi partinin temsilcileriyle bayramlaştı. Türkiye Değişim Partisi, Genç Parti, Yeniden Refah Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Anavatan Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Milli Yol Partisi, Memleket Partisi, Zafer Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi, Demokratik Sol Parti, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Bağımsız Türkiye Partisi’nin bayramlaşma gerçekleştirdiği partiler oldu.

Samimi bir havada gerçekleşen ziyaretler sırasında ekonomi, seçim ve dış politika ağırlıklı olmak üzere gündemdeki konular üzerine de sohbetler edildi, görüş alış verişinde bulunuldu.