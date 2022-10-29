BTP lideri Hüseyin Baş’tan 29 Ekim mesajı…

BTP, Cumhuriyet Bayramını 30 Ekim’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde büyük bir şölenle kutlayacakANKARA (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Yazılı bir açıklama yapan BTP lideri Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunlar yumağından çıkış yolunun Atatürk ilkelerine sımsıkı sarılmaktan geçtiğini ifade etti.

Hüseyin Baş mesajında şu ifadeleri kullandı; “Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamaktan büyük bir onur ve kıvanç duyuyorum. Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olun. Destansı bir istiklal mücadelesinden sonra Cumhuriyeti ilan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün Ortadoğu ülkelerinden bir ülke değilsek, bugün Suriye ve Irak’taki gibi bir durumun içine değilsek bunu Atatürk Cumhuriyetine borçluyuz. O bize bağımsız, demokratik ve laik bir ülke bıraktı. Ancak yüzüncü yıl arifesinde ülkemizin içine sokuldu durum düşündürücüdür. Geldiğimiz noktada ekonomiden dış politikaya, eğitimden sosyal hayata kadar birçok konuda ne yazık ki ciddi sorunlar yumağı içindeyiz. Bu sorunlar yumağından kurtuluş da yine Atatürk ilkelerine sımsıkı sarılmakla mümkündür. Çünkü ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş’ın ifadesiyle Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk tam bağımsızlıktır, Atatürk birleştirici harçtır.

Bu vesileyle yüce milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor ve Atatürk’ün şu sözlerini hatırlatmak istiyorum; "Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ'NDE ŞÖLEN

Bağımsız Türkiye Partisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir şölenle kutlamaya hazırlanıyor. İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki şölen 30 Ekim Pazar günü saat 15.00’te başlayacak. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayacak programda halk oyunları gösterisi olacak, marşlar söylenecek. Büyük bir katılımın olacağı ifade edilen Cumhuriyet şöleninin onur konuğu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş olacak.

Kapanış konuşmasını yapacak olan Baş’ın hem Cumhuriyet ve Atatürk , hem de Türkiye’nin sıcak gündemi üzerine önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.