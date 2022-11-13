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BTK, patlama sonrası bant daralttı!
GÜNDEM 13.11.2022, 17:59
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Taksim'de 6 ölü, 53 kişinin yaralandığı paatlama ardından ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.
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|P
|1. Fenerbahçe
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|29
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|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Başakşehir
|13
|24
|5. Konyaspor
|14
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
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|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
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|13
|13
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|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
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|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Samsunspor
|13
|23
|3. Boluspor
|12
|22
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|21
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|21
|6. Keçiörengücü
|11
|21
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|12
|19
|8. Rizespor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|12
|18
|10. Altay
|13
|15
|11. Sakaryaspor
|12
|15
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Adanaspor
|13
|14
|14. Erzurumspor
|12
|13
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|12
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|13
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|13
|23
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|14
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4
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