Bozüyük'te uyuşturucuyla mücadelede 2 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bozüyük Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda, takibe alınan iki şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda şahıslardan 21,90 gram Sentetik Kannabinoid Maddesi, 9,32 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet Hassas Terazi, 1 adet Tabanca ve 8 adet Tabanca Fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti” ve “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen A.A. ve H.İ.B. adlı şahıslar çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak, Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.