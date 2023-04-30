Bozüyük'te otobüs kazası: 12 yaralı!

Ankara’dan Balıkesir’e gitmekte olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 12 kişi yaralandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bursa yolunun 13. kilometresinde Ankara’dan Balıkesir’e gitmekte olan bir yolcu otobüsü devrildi.

Alınan bilgiye göre, meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza ihbarını alan Bozüyük Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine kısa süre içerisinde ulaşırken, ekipler otobüsün içerisinden 2 yaralıyı çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti.