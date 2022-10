Bozüyük Kültür Merkezi ve Cemevinin temeli atıldı

Bilecik'e bağlı Bozüyük Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi ve Cemevi’nin temel atma töreni Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılımıyla düzenlendi.BİLECİK (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde takip ettiği Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde inşası tamamlanan 4 cemevinin açılışı, 7 cemevinin de temel atma töreni gerçekleştirildi.

Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanlarımızı da ancak aşkla, muhabbetle birlikte beraberlikle, kardeşlikle göğüsleyebiliriz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada; “Milletimiz asırlardır bu coğrafyada karşı karşıya kaldığı her tehdidin üstesinden bu muhabbetle gelmiştir. Dergahlarımızda ilim ve ahlak birlikte yol yürür. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetiştirilir. Hacı Bektaş-ı Veli ve evlatları ocaklarımızı işte bu gayeyle kurmuşlar, yaymışlar ve yaşatmışlardır. Asırlardır Anadolu topraklarını ilimle irfanla hikmetle yoğuran Hazreti Hünkar, Hazreti Mevlana, Yunus Emre gibi gönül sultanları, hizmetleri ve eserleriyle millet olma şuurumuzu kolaylaştırmışlardır. Hak dostlarının irfanlarıyla ve nazarlarıyla kurulan bu büyük medeniyete sahip çıkmak, gelişmesi için gayret göstermek her birimizin vazifesidir. Sevgili Peygamberimizin 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.' düsturuna sıkı sıkıya sarılarak heva ve heveslerin değil baki olanın peşinde koştuğumuz müddetçe bu medeniyet hep yükselecektir.” diyerek Bozüyük ile beraber temeli atlan 7 cemevinin bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni etti.

Pek çok kültürün birlik ve beraberlik içerisinde bir arada yaşadığı bu topraklarda en büyük zenginliğimizin; hiç şüphesiz sahip olduğumuz birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya temel atma töreninde yaptığı konuşmada; “Hoca Ahmet Yesevi Dergahından, Türkistan’ dan kaynağını alan Mevlâna, Şeyh Edebali, Hacı Bektaş-ı Veli aynı çağın Erenleridir. Anadolu’nun farklı yerlerinde ama aynı zaman diliminde, birlikte yaşamışlardır. Hacı Bektaşi Veli’nin sevgi, saygı ve hoşgörü üzerine kurulu olan öğretileri bizlere daima yol gösterici olmalı ve beraberliğimizi güçlendirmelidir. Bizi birbirimize bağlayan bu maneviyattan aldığımız güçle, birlikteliğimizin hükmü memleketimizde her daim devam etmeli ve çocuklarımıza miras kalmalıdır. Memleketimizde kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü olacak olan Cem Evi’nin ve Kültür Merkezimizin Bilecik’imize hayırlar getirmesini diliyorum. Burada gerçekleştirilecek olan ibadetlerin, duaların ve tüm iyiliklerin Yüce Dergâhta kabul görmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 7 ilde eş zamanlı olarak temel atma töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın yanı sıra; Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Rektör Vekili Prof. Dr. Cenk Karakurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.