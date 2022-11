Bozüyük Güneşspor'dan kadın şiddetine tepki

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sportif faaliyetleri sürdüren Güneşspor yöneticileri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde basın açıklaması yaptı.Sedat CEYLAN (BİLECİK İGFA)

Güneşspor Kadın Kolları Başkanı Burçin Köroğlu “Mirabel kardeşlerin Dominik Cumhuriyeti’nde verdikleri insan hakları ve demokrasi mücadelesi nedeniyle 1960’ta katledilmesinin anısına, 25 Kasım günü 1981 yılından beri kadına yönelik şiddetle mücadelenin sembolü haline getirilmiş, 1999 yılında ise Birleşmiş Milletler bugünü resmi olarak “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” ilan etmiştir. 25 Kasım; tüm dünyada kadınların şiddete karşı mücadelesinin küresel olarak birleştiği gündür” ifadesinde bulundu.

Köroğlu yaptığı açıklamada, “Kadına yönelik şiddet, bugün tüm dünya toplumlarının demokratik var oluş, kalkınma ve refahlarının gelişmesinin ve kadınların insan hakları ve onuruna yaraşır biçimde yaşam sürmelerinin önündeki en büyük engellerden biridir. Şiddet, hem kadınların hem de toplumun tamamının iyi olma haline, cinsiyeti ve konumu ne olursa olsun toplumun her ferdi açısından taşınılamaz bir maliyet yüklemektedir. Bu nedenle kadına yönelik şiddetin sona ermesi, cinsiyet eşitliğini sağlama ve kadınlara karşı şiddeti önlemeye yönelik politikalar izlenmesi yönünde mücadele veriyoruz.

Bugün, toplum olarak bu noktadaysak, kadınların tarihsel ve evrensel mücadeleleri ile kazanmış oldukları haklar kolayca ihlal edilebiliyorsa, temel sebebi cinsiyet eşitliğine yönelik toplumsal bir bilinç dönüşümünün sağlanamamış ve bu yönde sahici bir irade hayata geçirilmemiş olmasıdır.

Şiddetin çözümü olan eşitlik; yerleşik güç ilişkilerini yıkacağından, eşitlik talebi güç ilişkilerine dayalı sosyal ve ekonomik çıkarlara tehdit olarak algılanmakta, her bir hak kazanımı, karşısında geriye gidişi destekleyen direnç grupları bulmaktadır.

Ancak biliyoruz ki, kadınların mücadele tarihi her zaman kadınlardan yana sonuç doğurmuştur. Bu inancımızdan ve dünyayı değiştirmiş olan mücadelemizden güç alarak, dünyanın her yerinde tüm kadınlar ayrımcılık ve şiddetten uzak yaşayana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Şiddetsizliği, eşitsizliği savunacağız. Dayanışmamızı daha da güçlendirip yaygınlaştırarak, cinsiyetler arası ayrımcılığa dikkat çekme gereği kalmadan, her günü eşit ve şiddetsiz geçireceğimiz toplumlar yaratana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Tüm kadınlarımızı Güneşspor kulübü kadın kolları çatısında toplanmaya birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz...” diye konuştu.