Bozkır Mahallesi’nde taşkın riskine karşı çifte önlem

MASKİ Genel Müdürlüğü Turgutlu ilçesine bağlı Bozkır mahallesinde yağışlı havalarda vatandaşların yaşayabileceği olumsuzluklara karşı önlem almak adına koruge boru montajı ve dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve ilçelerinde vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yağışlı havalarda vatandaşların yaşayabileceği olumsuzluklara karşı önlem almak adına Turgutlu ilçesine bağlı Bozkır mahallesinde koruge boru montajı ve dere temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yol geçişi güvenli hale getirilerek yağışlı havalarda taşkın tehlikesine karşı erken önlem alındı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.