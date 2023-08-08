Bozburun'da makine arızası tekneyi sürükledi!

Bozburun önlerinde makine arızası dolayısıyla içinde bulunan 6 kişiyle birlikte sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bozburun'un Dirsekbükü Koyu önlerinde makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nü harekete geçiren

İhbar üzerine bölgeye KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

Sürüklenen teknedekilerin kurtarılması ardından tekne Martı Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1688826318345908224