Bozbey mazbatasını aldı... Bursalılara bayram müjdesini verdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in mazbata töreni geniş bir katılımla BUSKİ'de gerçekleştirildi. Bugün itibariyle tertemiz bir sayfa açarak ve yepyeni günlere kucak açtıklarını söyleyen Bozbey, bayramda üç gün boyunca toplu ulaşımın ücretsiz olacağını belirterek Bursalılara ilk müjdeyi de verdi.BURSA (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mazbatayı aldıktan sonra BUSKİ'de devir teslim töreni gerçekleştirildi..

Çok sayıda Bursalıların katılımıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey BUSKi'nin önünde mazbatasını aldı.

"Bugün itibariyle tertemiz sayfa açıyoruz" diyen Bozbey, geçmişi geride bıraktıklarını söyledi. Bozbey, "Yıllardır hayal ettikleriniz artık gerçek olacak" dedi.

BAYRAMDA 3 GÜN ULAŞIM ÜCRETSİZ

Mazbata töreninde Bursalılara müjdeyi de veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bayramda 3 gün boyunca ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

"Bayramda 3 gün ulaşım ücretsiz olacak" diyen Bozbey, "Bundan sonra halkımız bayramlarda bir yerden bir yere giderken ulaşıma para ödemeyecek" dedi.

"BURSASPOR'A BAĞIŞ DAVETİ"

"Size söz bu kenti koruyup daha da ileriye taşımak için azimle çalışacağız" diyen Bozbey, mazbatayı aldıklarını ve şimdi birçok vatandaşların ve kendilerini takdir etmek isteyenlerin çiçek göndereceğini belirterek, çiçek göndermek yerine Bursa'nın markası olan Bursaspor'a bağış yapmaya davet etti.

Bozbey'in ardından söz alan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da, "Sayın Bozbey'in hayalleri inanın bu kentte öyle şeyler yapacak ki, kentin doğusu ve batısı eşit bir şekilde hizmet edildiğini görecekseniz. Gençlerin artık başka ülkelere gitmek gibi hayalleri olmadığı bir kent yaratacak" dedi. İşlerinin daha bitmediğini belirten Yeşiltaş, hedeflerinin CHP'yi Türkiye'de iktidar yapmak olduğunu söyledi.

BUSKİ'nin önünde mazbata alımı töreni ve basın açıklaması ardından Kandil Simiti dağıtıldı.

Canlı Yayın | Mazbata Töreni https://t.co/xQfUMSXO1A — Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) April 5, 2024

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devralacağı devir teslim töreni ise 6 Nisan 2024 Cumartesi (YARIN) Saat 12.00’de Tarihi Belediye Binası’nda yapılacağı duyuruldu. Cumartesi günü saat 14.00’da Heykel Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapılacak.