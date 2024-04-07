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Bozbey'den 'Yeşil Bursa' için ilk adım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Başkanlık görevini devralır almaz kentin yeşil dokusunu yeniden canlandırmak için kolları sıvadı Başkan Bozbey, vatandaşlarla birlikte 100 çınar ağacı fidanını toprakla buluşturdu

GÜNDEM 07.04.2024, 11:21
Bozbey'den 'Yeşil Bursa' için ilk adım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Başkanlık görevini devralır almaz kentin yeşil dokusunu yeniden canlandırmak için kolları sıvadı. Başkan Bozbey, vatandaşlarla birlikte 100 çınar ağacı fidanını toprakla buluşturdu.BURSA (İGFA)  - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, göreve başlar başlamaz ilk icraatini gerçekleştirdi. Yerel seçim çalışmaları boyunca en büyük vaatleri arasında yer alan Bursa’ya kaybettiği yeşil kimliğini yeniden kazandırma hedefi için girişime başlayan Başkan Bozbey, ilk ağaçlarını dikti.

Yıldırım İlçesi, Dikencik Caddesi üzerine oluşturulan 100. Yıl Atatürk Ormanı’nda ağaç dikim töreni yapıldı. Törene Başkan Bozbey’in yanı sıra, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Parti Örgütü Temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“100. YIL ATATÜRK ORMANI’NI OLUŞTURDUK”

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hedeflerinin 5 yıl içinde Bursa’nın bir ucundan diğer ucuna kadar 1 milyon ağaç dikmek olduğunu söyledi. Gelecek yıllar için Bursa’yı ağaçlarla donatmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Bozbey, “Belediye Başkanlığı için yola çıktığımızda ‘Yeniden Yeşil Bursa’ demiştik. İşte o sözümüzü unutmadık, görevdeki ilk günümüzde ilk işimiz ağaç dikmek oldu. Elbette, devamı da gelecek. Vatandaşlarımızla birlikte 100 çınar ağacı diktik. Ekeceğimiz çınar ağaçlarını da Cumhuriyetimizin 100. yılına atfettik ve bu alana Bursa Büyükşehir Belediyesi ‘100. Yıl Atatürk Ormanı’ adını verdik. Hedefimiz 5 yıl içinde Bursa’nın bir ucundan diğer ucuna 1 milyon ağaç dikmek” diye konuştu.

“BU KENTİ YENİDEN AĞAÇLARLA DONATACAĞIZ”

Bursa’yı ve Bursalıları güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacak önemli işleri simgelemek için çınar ağacı dikerek yola çıktıklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Bu ormana çınar ağacı dikmemizin de özel bir anlamı var. Çınar; güçlü, uzun ömürlü, dayanıklı ve yüce anlamlarını taşıyor. Aynı zamanda çınar, yüceliğiyle sonsuzluktur. Kökleriyle geçmişe sımsıkı bağlı bu kentimizde sürdürülebilir yeşil sistem kuracağız. Çocuklarımız ve torunlarımız nefes alabilsin diye bu kenti yeniden ağaçlarla donatacağız. Daha yeşil, daha temiz havası olan, yaşanılacak bir Bursa için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanırken, vatandaşlara da fırsat buldukça ağaç dikmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

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