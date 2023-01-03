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Böyle köy yolu görülmedi! Metresi 500 bin TL!

GÜNDEM 03.01.2023, 17:08
Böyle köy yolu görülmedi! Metresi 500 bin TL!

Bingöl’de 400 metrelik köy yolu yaklaşık 200 milyon liraya ihale edildi. CHP ve DEVA Partisi İl Başkanları, Karayolları'na bağlı yolun kapalı davet usulü ile yapılan ihalesinin yandaşlara peşkeş çekildiğini öne sürdü.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl'de 9 köyün ulaşımının sağlandığı merkeze bağlı Yamaç Köyü grup köy yolu, geçtiğimiz Haziran ayında meydana gelen heyelan dolayısıyla kullanılamaz hale gelmişti.

Karayollarına bağlı olan yolun yapım ihalesi 29 Aralık’ta gerçekleştirdi.

Elektronik Kamu Alımları ihale sonuç bildirgesinde yer alan bilgilere göre, ihaleye 5 firma davet edildi. Yamaç il yolunun 7300- 7700 km arasındaki 400 metrelik yolun yapım işi ihalesini 193 milyon 290 bin TL teklif ile Solmaz Taahhüt İnşaat firması kazandı.

“YANDAŞLARA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ”

Kapalı davet usulü ile yapılan ihaleye kentteki muhalefet partileri tepki gösterdi.

Heyelan sonucu çöken yolda incelemede bulunan CHP Bingöl İl Başkanı Hasan Aktaş, iktidar partisinin aylardır yol sorununu çözmediğine dikkat çekerek ihalenin yandaşlara peşkeş çekildiğini iddia etti.

Aktaş açıklamasında, bölgede kış şartlarının etkili olduğunu belirterek, "Bölge halkının mağduriyetleri halen devam etmektedir. AKP hükümeti aylardır sorunun çözümü için adım atmayıp davetiyeli bir şekilde astronomik bir rakama ihale ederek bu işi de ranta çevirmekten geri kalmamıştır" dedi.

Yapılacak işin detaylarının kamuoyundan sır gibi saklandığını öne sren Aktaş ayrıca açıklamada, "Devletin kaynaklarını hoyratça kullanıp kendilerine ve yandaşlarına çıkar sağlamışlardır. Şehrimizi Elazığ’ın ilçesi yaptıkları yetmezmiş gibi ihaleyi de Elazığ’da yapıp, Elazığlı firmalara davetiyeyle işi peşkeş çekmişlerdir. 400 metrelik yolu 193 milyon 290 bin TL + fiyat farkı+ KDV’li tutarla açık ihale yapmayıp, davetiyeli bir şekilde yandaşlarına peşkeş çeken AK Parti iktidarını Bingöl halkının vicdanına havale ediyoruz" diye konuştu.

“NEDEN DAVETİYE USULÜ İLE İHALE EDİLDİ”

Bu arada DEVA Partisi Bingöl kurucu İl Başkanı Mikail Kovalar da, yol yapım ihalesinin usulüne tepki gösterdi.

Kovalar yaptığı açıklamada, ihalenin Elazığlı firmalara verilmesini eleştirerek, Tamam, anladık! “İşin aciliyeti ve yaklaşık maliyetinin bir sonraki yılın birim fiyatlarına yansımaması adına davetiye usulü ile ihalenin yapılması gerekiyordu” düşüncenize de katıldık. Peki, Bingöl’de ve Bingöllü olup Türkiye’nin her yerinde yol işleri yapan bu şehrin evlatları varken, Bingöl’e hiç uğramamış, esnafına faydası olmamış, işsizine istihdam sağlamamış firmalara neden ve hangi gerekçe ile davetiyeler gönderildi?” şeklinde sorular yöneltti.

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