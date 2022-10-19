Boyasız onarım ikinci el değerini koruyor

Sıfır kilometredeki arz sorunları, döviz kuru ve enflasyon sebebiyle son 2 yıldır sürekli değeri artan ikinci el araçların sahipleri, kaportadaki hasar onarımlarında çoğunlukla boyasız onarımı tercih etmeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - Sıfır kilometre ve ikinci el araç pazarında son yıllarda yaşanan gelişmeler, satış sonrası hizmetlerinde de değişimlere yol açmaya devam ediyor.

Her geçen gün artan ikinci el araç değeri sebebiyle "elindekinin kıymetini korumaya" alan sürücüler, kaportada oluşan hasarların onarımı için artık "boyasız onarımı" tercih ediyor.

Sürücülerin birçok otomobilde kaza sonrası onarımlarda değer kaybı riskini almak istemediğini söyleyen RS Boyasız Onarım Marka Başkanı Eray Afet,"Örneğin lüks bir aracınız var ve arka çamurluğuna biri vurup kaçtı. Çamurluğun değişimi 10 bin TL, geleneksel kaporta-boya onarımı ise 6 bin TL. Eğer boyasız onarıma uygunsa, boyasız onarım tekniğiyle maliyeti 4 bin TL. Üstelik araç yarın öbür gün satış öncesi ekspertize girdiğinde boya-değişen, TRAMER kaydı çıkmaması, ikinci el değerini de korumuş oluyor. Araç fiyatları arttığı gibi, kaza sonrası ortaya çıkan değer kayıpları da arttı; örneğin 300 bin TL'lik aracın değeri 600 bin TL'ye ulaşırken, 1 parçanın değişmesi/boyanması sebebiyle ortaya çıkan değer kaybı da ortalama 10 bin TL'den marka-modele bağlı olarak 20-25 bin TL'yi buldu. Bu sebeple boyasız onarım çok sık tercih edilmeye başlandı" yorumunu yaptı.