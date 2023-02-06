BOTAŞ iki ilde tedbir amaçlı gaz akışını durdurdu

Sabah saatlerinde 7,4'lük deprem ardından Hatay ve Kahramanmaraş'ta tedbir amaçlı doğal gaz akışını durduran BOTAŞ, ham petrol boru hatlarını da kontrole aldı.ANKARA (İGFA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi ve çevre illerde de yoğun hissedilen deprem sonrasında ekiplern teyakkuza geçirildiğini duyurarak, güvenlik tedbirleri alınıp, hasar tespit çalışmalarına başlandığını duyurdu.

"BORU HATLARINDA HASAR TESPİT EDİLMEDİ"

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Hatay İl merkezi ile Kırıkhan İlçesi, Kahramanmaraş İl merkezi ile Pazarcık ve Narlı İlçelerine tedbir amaçlı doğal gaz akışı durdurulduğu kaydedilirken, "BOTAŞ teknik ekipleri sahada gerekli kontrol ve müdahaleleri yapmaktadır. Bölgedeki Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri ile koordineli olarak vatandaşlarımıza güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Ham petrol boru hatlarımızda yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmemiştir" denildi.

https://twitter.com/botastr/status/1622455557004185603