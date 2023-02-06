BOTAŞ 4 ilde doğal gaz akışını durdurdu
10 ili etkileyen 7,4'lük Kahramanmaraş Pazarcık depremi sonrasında BOTAŞ ekiplerinin sahada yaptığı kontrollerde hasar meydana gelen noktalar ve etki alanlarıyla ilgili açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş – Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışının durdurulduğu bildirildi.
Bununla birlikte etkilenen Kilis doğal gaz hattının içerisindeki gazdan beslenmeye devam ettiği kaydedildi.
Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kurularak, hastane, fırın vb kritik tesislere CNG ve LNG tedarik edilmesi sureti ile gaz arzı sağlanmaya devam edileceği duyuruldu.
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