Bosch'tan Bursa'da 50 meslek lisesi öğrencisine TEV bursu

Bursa’daki Bosch Bursa Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası, Türk Eğitim Vakfı ile gerçekleştirdiği projeyle ağırlıklı olarak kızlardan oluşan 50 meslek lisesi öğrencisine tüm lise hayatları boyunca burs desteği sağlayacak.BURSA (İGFA) - Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası, kuruluşunun 50. Yılı özel iletişimi adına Bosch Burs Fonu’nu hayata geçirdi.

Proje kapsamında Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) iş birliğiyle Bursa’da 5 farklı meslek lisesinde eğitim gören 50 öğrenciye 4 yıl boyunca burs desteği verilecek.

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına, desteklenen gençler ağırlıklı olarak kız öğrencilerden oluşacak.

Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası Ticari Müdürü Gitta Unger, düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin hayatına dokunmanın ve eğitimlerine destek vermenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “50 yıldır Bursa’da ekonomik faaliyetlerin yanı sıra şehrimiz ve Türkiye için kalıcı sosyal fayda yaratıyoruz. Bu bağlamda eğitim ve inovasyon, odaklandığımız iki başlık. 50. Yılımız onuruna TEV iş birliğiyle 50 öğrenciye 4 yıl boyunca burs desteği sağlayacağız. Bosch Burs Fonu'ndan destek alacakların önemli bir kısmını kız öğrenciler oluşturuyor. Bu desteği, sanayinin geleceğinde daha fazla kadının yer alması açısından da çok önemli buluyoruz” diye konuştu.

Türk Eğitim Vakfı olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri olan nitelikli eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine hizmet etmeyi, sosyal etkisi güçlü projeler yaratmayı esas aldıklarını belirten TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV bursiyeri olmanın kadınların yaşama katılımını kolaylaştırdığını ve bugüne kadar burs alan kadınların yüzde 70’inin şu anda aktif iş hayatında olduğunu söyledi.

Bosch tarafından destek verilecek öğrenciler şu okullarda eğitim görüyor:

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.