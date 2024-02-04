Boşanmak aşamasındaki eşi ve kayınpederini vurdu

Edirne'nin Keşan ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen bir olayda, bir kişi boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 08.35 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde bir market önünde meydana gelen olayda A.D.(37), babası Y.B. ile birlikte işine giderken, boşanmak üzere olduğu kocası S.D.(41) ile karşılaştı.

İddiaya göre A.D. ile S.D. arasında geçen bir tartışmanın ardından S.D. belinden çıkardığı silah ile A.D’ye ateş etti.

A.D.’ye damadının ateş açtığını gören baba Y.B’de araya girmek isterken kolundan yaralandı.

Olayda kurşunların isabet ettiği A.D. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 6 adet 9.19 mm çapında kovan bulundu.

Yaralı kadın ve babası 112 Acil Servis ambulansı ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden A.D. Trakya Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken babası

Y.D. Keşan Devlet Hasantesi’nde tedavi altına alındı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay yerinden kaçan S.D. de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranırken, olay yerinden yaya olarak kaçan S.D. polisin yaptığı araştırma sonucu 9.45 sıralarında Keşan Meslek Yüksekokulu arkasındaki dere kenarında yaralı halde bulundu. S.D.’nin yaşamını son vermeye teşebbüs ettiği öğrenildi.

Ağır yaralanan S.D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

S.D’nin yaralı halde bulunduğu yere Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın da gelerek incelemede bulundu.