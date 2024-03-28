Boru hattındaki sızıntıya hızlı müdahale

Kartepe'deki NATO Boru Hattı'ndan Sapanca Gölü'ne oluşan akaryakıt sızıntısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kontrol altına alındıKOCAELİ (İGFA) - Kartepe'de bir vatandaşın kendi arsasına yol için yaptığı kazı çalışması esnasında delinen NATO Boru Hattı'ndan Sapanca Gölü'ne oluşan akaryakıt sızıntısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kontrol altına alındı. Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Tel Sokakta bir vatandaşın kendi arsasına yol yapmak için iş makinesiyle yaptığı kazı çalışması esnasında Milli Savunma Bakanlığı’nın NATO Boru Hattı delinmiş ve yapılan incelemede akaryakıtın Sapanca Gölü’ne aktığı tespit edilmişti.

BÜYÜKŞEHİRDEN HIZLI MÜDAHALE

NATO Boru Hattı’nın delinmesi sonucu Sapanca Gölü’ne doğru akmakta olan akaryakıta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı teknik elemanları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İSU Genel Müdürlüğü anında müdahale etti. Kirlenmenin etkilerini gidermek ve azaltmak için hızlı bir şekilde çalışmaya başlayan ekipler, kanal içerisinde akışın uygun olduğu yerlerde ve kanalın Sapanca Gölü’ne yöneldiği lokasyonlarda yağ emici sosisler ile bariyer çekti. Ayrıca yağ emici pedlerle de temizlik başlatıldı. Diğer taraftan ise akaryakıtın birikim yaptığı uygun bölümlerde İSU Genel Müdürlüğüne ait araçlar vakumlu şekilde toplama çalışmalarına devam ediyor. Halen 6 araç ve 30 personel le devam eden çalışmalarda; 750 metre sosis bariyer, 3 bin adet emici pet ve 10 adet IBC tank kullanıldı.