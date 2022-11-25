Borçlar 'alacaklı rıza gösterirse' silinecek!

9 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kanun ile belirli şartların mevcut olması halinde borçlusu gerçek kişi olan 2 bin TL ve altında kalan icra borçları ile bankalar tarafından varlık yönetim şirketlerine devredilmekle birlikte, anapara takip bakiyesi 2 bin 500 TL ve altında kalan bireysel nitelikli kredilerden kaynaklı alacakların tasfiye edilmesinin önü açıldı.İSTANBUL (İGFA) - YAK Avukatlık, henüz çok taze olan bu konuyu detaylandırdı.YAK Avukatlık Ortakları Hande Yayla Oğuzülgen, Buket Altufan Ulu ve Özge Konukçu'nun aktardığı bilgilere göre, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve milyarlarca icra borcunu kapsayan torba yasa ile ilgili kritik birkaç noktaya değinilmesi gerekiyor.

Torba Yasa, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılan borçları kapsıyor.

Abonelik sözleşmelerinden doğan alacaklar da dahil olmak üzere takip talebinde yer alan toplam tutarı 2 bin TL'yi aşmayan alacaklar ile daha yüksek tutarda takip başlatılmış olmasına karşın 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla yapılan tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2 bin TL'ye denk veya bu tutarın altında kalan alacaklar değersiz alacak olarak kabul edilecektir.

Bu alacakların tasfiye edilebilmesi için alacaklıların, 2023 Mayıs ayı sonuna kadar alacaklarından feragat ettiklerine dair dilekçe sunarak icra takiplerini sonlandırmaları gerekiyor.

Torba Kanun'un geçici 3. maddesine getirilen düzenleme de değinen uzmanlar, “Torba Kanun ile varlık yönetim şirketlerince bankalardan devir ve temlik alınan alacaklar için de geçici 3. Madde ile ayrı bir tasfiye usulü getirilmiştir. Bu alacakların tasfiye edilebilmesi için 15 Ağustos 2022 tarihi itibariyle alacağın varlık yönetim şirketine devir olmuş olması, Torba Kanun'un yürürlüğe girdiği 9 Kasım 2022 tarihi itibarıyla anapara takip bakiyesinin 2 bin 500 TL ve altındaki tutarda olması, alacağın, bireysel nitelikli kredi sözleşmelerinden kaynaklı alacak olması, varlık yönetim şirketinin kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücreti ve benzeri alacakların takibinden feragat etmeleri gerekiyor. Bu şartların sağlanması halinde anapara takip bakiyesinin yarısı varlık yönetim şirketine ödenecek. 9 Kasım 2022 tarihinden sonra varlık yönetim şirketlerince yapılmış tahsilatlar ise bu şirketlerce borçlusuna iade edilecek.” ifadelerini kullandı.

Hüküm uyarınca tasfiye edilecek tutarın belirlenmesinde bir gerçek kişinin tüm varlık yönetim şirketlerine olan borç toplamı dikkate alınacak.

Bu hüküm kapsamında alacaklı kuruluşlar tarafından tahsil edilen tutarlar nedeniyle lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olduğu, tasfiye edilen alacaklar için ise alınması gereken icra tahsil harcı, vazgeçme harcı ve cezaevi harcının alınmayacağı yer alıyor.