Son Dakika

Borçlar 'alacaklı rıza gösterirse' silinecek!

GÜNDEM 25.11.2022, 14:44
Borçlar 'alacaklı rıza gösterirse' silinecek!

9 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kanun ile belirli şartların mevcut olması halinde borçlusu gerçek kişi olan 2 bin TL ve altında kalan icra borçları ile bankalar tarafından varlık yönetim şirketlerine devredilmekle birlikte, anapara takip bakiyesi 2 bin 500 TL ve altında kalan bireysel nitelikli kredilerden kaynaklı alacakların tasfiye edilmesinin önü açıldı.İSTANBUL (İGFA) - YAK Avukatlık, henüz çok taze olan bu konuyu detaylandırdı.YAK Avukatlık Ortakları Hande Yayla Oğuzülgen, Buket Altufan Ulu ve Özge Konukçu'nun aktardığı bilgilere göre, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve milyarlarca icra borcunu kapsayan torba yasa ile ilgili kritik birkaç noktaya değinilmesi gerekiyor.

Torba Yasa, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılan borçları kapsıyor.

Abonelik sözleşmelerinden doğan alacaklar da dahil olmak üzere takip talebinde yer alan toplam tutarı 2 bin TL'yi aşmayan alacaklar ile daha yüksek tutarda takip başlatılmış olmasına karşın 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla yapılan tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2 bin TL'ye denk veya bu tutarın altında kalan alacaklar değersiz alacak olarak kabul edilecektir.

Bu alacakların tasfiye edilebilmesi için alacaklıların, 2023 Mayıs ayı sonuna kadar alacaklarından feragat ettiklerine dair dilekçe sunarak icra takiplerini sonlandırmaları gerekiyor.

Torba Kanun'un geçici 3. maddesine getirilen düzenleme de değinen uzmanlar, “Torba Kanun ile varlık yönetim şirketlerince bankalardan devir ve temlik alınan alacaklar için de geçici 3. Madde ile ayrı bir tasfiye usulü getirilmiştir. Bu alacakların tasfiye edilebilmesi için 15 Ağustos 2022 tarihi itibariyle alacağın varlık yönetim şirketine devir olmuş olması, Torba Kanun'un yürürlüğe girdiği 9 Kasım 2022 tarihi itibarıyla anapara takip bakiyesinin 2 bin 500 TL ve altındaki tutarda olması, alacağın, bireysel nitelikli kredi sözleşmelerinden kaynaklı alacak olması, varlık yönetim şirketinin kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücreti ve benzeri alacakların takibinden feragat etmeleri gerekiyor. Bu şartların sağlanması halinde anapara takip bakiyesinin yarısı varlık yönetim şirketine ödenecek. 9 Kasım 2022 tarihinden sonra varlık yönetim şirketlerince yapılmış tahsilatlar ise bu şirketlerce borçlusuna iade edilecek.” ifadelerini kullandı.

Hüküm uyarınca tasfiye edilecek tutarın belirlenmesinde bir gerçek kişinin tüm varlık yönetim şirketlerine olan borç toplamı dikkate alınacak.

Bu hüküm kapsamında alacaklı kuruluşlar tarafından tahsil edilen tutarlar nedeniyle lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olduğu, tasfiye edilen alacaklar için ise alınması gereken icra tahsil harcı, vazgeçme harcı ve cezaevi harcının alınmayacağı yer alıyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 13 21
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4