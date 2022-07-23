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Bolu’daki içme suyundan zehirlenmede ilk ölüm
GÜNDEM 23.07.2022, 12:17
Bolu’nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 112 kişiden 60’ı taburcu olmuştu. Tedavisi süren 1 kişi hayatını kaybetti.
BOLU (İGFA) - Bolu’nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 112 kişi hastaneye kaldırılmış, 60’ı taburcu olmuştu.
Hastanelerde tedavisi devam eden 1 kişi hayatını kaybetti.
Bolu Valiliği, dün yaptığı açıklamada, zehirlenen vatandaşların tedavi süreçlerinin yakınen takip edildiğini bildirmişti.
Bolu hastanelerinin yetersiz kalması sebebiyle bazı hastalar, Ankara’da tedavi ediliyordu.
Bolu Belediyesi ise, dün içme suyunda yapılan analiz raporunu yayınlamıştı.
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