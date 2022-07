Bolu kurbanda bağış rekoru kırdı

Bolu halkı tarafından her Kurban Bayramı’nda Bolu Belediyesi Aşevi’ne gerçekleştirilen kurban ve kurban payı bağışlarında 2021 yılının rekoru da kırıldı. Aşevi personeli ile bayramlaşmaya giden ve burada bir açıklama yapan Bolu Belediye Başkan Vekili Naci Parlak, “Sayın Belediye Başkanım Tanju Özcan adına tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.BOLU (İGFA) - Kurban ve kurban payı bağışlarında 2019 yılından itibaren her geçen yıl bir önceki yılın rekorunu kıran Bolu Belediyesi, 2022 yılında da yeni bir rekora imza atarak ciddi oranda bağış topladı. Bolu halkının güveninin bir göstergesi olan bu bağışlar, yıl boyunca her gün 3 bine yakın ihtiyaç sahibi vatandaşımıza sıcak yemek olarak ulaşacak.

Kurban Bayramı nedeniyle aşevinde görevli olan belediye personelleriyle bayramlaşan Bolu Belediye Başkan Vekili Naci Parlak, konuşmasında Bolu halkına teşekkür ederek; “Bolu Belediyesi Aşevimizde günde ortalama 3 bin kişilik yemek hazırlanmakta olup, senenin 365 günü etli yemek çıkmaktadır. Bundan dolayı, 2019 yılında göreve geldiğimiz andan itibaren hayırseverlerin kurban bağışlarını alıyoruz. Bu bağışlar 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında her geçen yıl artmak kaydıyla Bolu halkı tarafından yapılmaktadır. Bu da bizim vatandaşlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu, belediyemize ne kadar güvendiklerini ve destek verdiklerini göstermektedir. Şu anda da Aşevi’ndeyiz ve çok ciddi miktarda kurban ve pay bağışı gelmekte. Bu bağışların 1 hafta boyunca da devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yarın da canlı hayvan kesimlerimiz olacak. Onlarla beraber de çok ciddi bir şekilde yani 2021 yılını çok çok geride bırakarak yeni bir bağış rekoruna ulaşacağız. Ben buradan Sayın Belediye Başkanım Tanju Özcan adına tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bağışlarını kabul etsin. Herkesten Allah razı olsun” dedi.